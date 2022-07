Audi A3 allstreet: in arrivo la configurazione inedita

Entro fine anno, sul mercato europeo debutterà la nuova Audi A3 allstreet, inedita configurazione con lo stile da SUV della compatta A3 Sportback. Esteticamente, sarà riconoscibile per il design in linea con la più piccola A1 allstreet, evoluzione della precedente Audi A1 citycarver.

Inizialmente, la nuova Audi A3 allstreet sarà disponibile nella versione 35TFSI con il motore 1.5 TFSI a benzina da 150 CV, affiancato dalla declinazione 35TDI con il propulsore diesel 2.0 TDI di pari potenza. Successivamente, potrebbero debuttare anche le configurazioni 30TDI a gasolio da 116 CV di potenza e 30TFSI con l’unità a benzina 1.0 TFSI a benzina da 110 CV.

Anche per la nuova Audi A3 allstreet non mancherà la propulsione ibrida Plug-In Hybrid, con le specifiche versioni 40TFSIe da 204 CV e 45TFSIe da 245 CV di potenza complessiva. Infine, non è ancora chiaro se questa declinazione della compatta A3 Sportback adotterà la trazione integrale quattro, per essere proposta come Audi A3 allroad.