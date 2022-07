Atp Gstaad 2022, Berrettini ko in finale con Ruud

(Adnkronos) – Non ce la fa Matteo Berrettini a vincere il torneo sulla terra rossa del torneo Atp 250 di Gstaad. L’azzurro è stato sconfitto in finale dal norvegese Casper Ruud, numero uno del seeding svizzero e numero 5 Atp, in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-4), 6-2.