Assicurazione auto: quali garanzie accessorie scegliere

La polizza Rc Auto è obbligatoria per legge, tuttavia, quando effettuiamo un preventivo online per l’assicurazione auto o di un veicolo in generale, abbiamo la possibilità di scegliere anche delle garanzie aggiunte, più comunemente definite “accessorie” o ARD, ovvero Assicurazioni Rischio Diverso.

Qual è la differenza con la classica Rc Auto?

In pratica, queste garanzie danno la possibilità di assicurare la propria auto, ma anche chi la guida o i passeggeri, da condizioni che di solito l’assicurazione base non copre.

Queste garanzie possono essere giù incluse nel momento in cui si stipula un contratto di assicurazione. È bene sottolineare come, trattandosi di servizi aggiuntivi, implicano anche un aumento del prezzo del premio Rc Auto nel momento in cui si sceglie di includerli.

Vediamo nel dettaglio come scegliere e quali sono le garanzie accessorie.

Garanzie accessorie: quali sono e come sceglierle

È importante saper scegliere quali garanzie accessorie integrare (qualora lo si voglia) nel proprio contratto di assicurazione. Ciò può essere fatto in relazione a diversi fattori come:

– stile e frequenza di guida;

– città in cui si vive;

– condizioni del veicolo;

– altro.



Questi parametri sono fondamentali così da evitare di pagare di più, usufruendo però di ulteriori condizioni non previste dalla sola Rc Auto.

Ma quali sono le principali garanzie accessorie presenti sul mercato tra cui è possibile scegliere?

Analizziamole qui di seguito:

– Assicurazione furto e incendio. Questo tipo di assicurazione consente di essere risarciti nel caso in cui il proprio veicolo venga rubato o subisca dei danni per via di un incendio che potrebbe svilupparsi al di fuori o all’interno dell’auto. Il risarcimento può coprire l’interno valore del veicolo o solo una sua parte.

– Atti vandalici. Questa polizza copre tutti i costi derivanti dai danni che vengono provocati in modo volontario da terze parti, come ad esempio sommosse, cortei violenti, atti di terrorismo, e così via.

– Eventi Naturali. Come dice il nome stesso, va a coprire tutti quei danni relativi a cause naturali per via di condizioni atmosferiche gravi come alluvioni e terremoti.

– Polizza Cristalli. Riguarda la sostituzione o la riparazione gratuita dei vetri dell’auto danneggiati da eventi atmosferici o da terze parti.

– Tutela Legale. La persona assicurata potrà usufruire di una consulenza ma anche di una tutela legale in caso vengano avviati dei procedimenti civili, penali o amministrativi.

– Assistenza stradale. Un carro attrezzi verrà messo a disposizione del contraente della polizza nel caso in cui il veicolo assicurato resti in panne, consentendone il trasferimento nell’officina meccanica più vicina. Questo tipo di garanzia accessoria prevede anche la copertura dei costi di custodia dell’auto nel punto di riparazione (soprattutto se si tratta di più giorni).

– Infortuni al conducente. Questa polizza prevede la copertura di tutti gli infortuni che riguardano il contraente della polizza, anche nel caso in cui il sinistro venga causato dallo stesso.

– Polizza Kasko. È quella più “cara” tra le garanzie accessorie, il perché è presto detto: la sua validità, infatti, non è legata solo all’attributo di colpa, in quanto si può essere risarciti anche avendo causato l’incidente o nel caso in cui si sono riportati danni senza aver tamponato con un altro veicolo.