Ascolti tv mattino (4-8 luglio): Mediaset vince con Morning News e le repliche di Forum

Per gli ascolti tv del mattino (4-8 luglio): Mediaset vince con Morning News e le repliche di Forum.

Ovviamente si parla di numeri e analisi, senza mettere in dubbio la qualità dei programmi.

Il mattino

Morning News ha la meglio dal mercoledì al venerdì, con il programma condotto da Simona Branchetti che stacca Massimiliano Ossini e Maria Soave. Il programma di Rai1 parte alla grande, imponendosi lunedì 4 e martedì 5 luglio salvo poi subire un calo negli altri tre giorni della settimana.

Data Uno Mattina Estate Morning News 08-lug 681.000 (16.6%) 682.000 (17.1%) 1 parte e 642.000 (16.3%) 2 parte 07-lug 623.000 (15.7%) 695.000 (18.3%) 1 parte – 593.000 (15.3%) 2parte 06-lug 585.000 (15.3%) 697.000 (18.6%) 1parte – 586.000 (16%) 2parte 05-lug 761.000 (18.7%) 729.000 (18.4%), 1parte – 600.000 (15.4%) 2parte 04-lug 770.000 (19.2%) 691.000 (17.6%) 1parte – 549.000 (14.6%) 2parte

A mezzogiorno

Anche a mezzogiorno Rai1 cede lo scettro a Mediaset. Probabilmente i telespettatori italiani sono restii nelle novità televisive, tanto è vero che le repliche di Forum riescono ad avere la meglio su Camper condotto da Roberta Morise e Tinto.

Fatta eccezione per il lunedì, che vede il dominio della rete ammiraglia della tv di stato in numero di telespettatori (vince Forum in termini di share), nei restanti giorni della settimana il programma condotto da Barbara Palombelli riesce a spuntarla con un distacco minimo di telespettatori ma con quasi 4 punti percentuale in più di share.