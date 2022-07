Arriva la prima area di servizio per il settore immobiliare

Un’idea di Andrea Maurizio Gilardoni (promosso da Forbes)

Qualche mese fa ne ha parlato Forbes, uno dei giornali più autorevoli. Ora la notizia corre in Rete. Andrea Maurizio Gilardoni ha inventato la prima area di servizio per gli addetti al settore immobiliare.

La notizia arriva nel numero di aprile 2022 di Forbes, che racconta l’ascesa di Gilardoni: si rende conto che lavorare nel ristorante di famiglia non è massimo. Vuole di più, vuole realizzarsi. Per farlo mette insieme una serie di tasselli e rischia tuffandosi in una nuova avventura.

“Alla mia famiglia restavano solo le briciole, ma l’aver capito che quella del ristoratore non era la mia identità mi ha dato la spinta definitiva” ricorda ancora Gilardoni, che segna una svolta imprenditoriale nel 2006. L’anno prima, nel 2005, a 28 anni, decide di reinventarsi prima come imprenditore e poi come formatore.

Forbes riassume la carriera professionale di Gilardoni, che fonda nel 2019 la “Gilardoni Corporate”, un’evoluzione della società immobiliare specializzata in compravendita e riqualificazione di immobili.

“Le nostre attività partono dal presupposto che l’impresa deve essere sempre motivata da un forte fine etico”, dice Gilardoni.