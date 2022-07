Aqara presenta la soluzione retrofit per automatizzare le tende tradizionali

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti smart per la casa, ha annunciato l’ampia disponibilità del suo Curtain Driver E1, una soluzione retrofit per automatizzare le tende tradizionali. Realizzato sulla base del protocollo Zigbee 3.0 con affidabilità, gamma ed efficienza energetica migliorate, il driver delle tende offre una batteria con autonomia massima di 12 mesi tra una ricarica e l’altra1, e si collega con altri accessori smart per la casa per consentire esperienze domestiche davvero automatizzate2. Il Curtain Driver E1 è attualmente disponibile su Amazon sia in Nord America (USA, Canada) che in Europa (Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna), e presso rivenditori selezionati Aqara in tutto il mondo3.

Con due varianti, ossia la Rod Version per bastoni e la Track Version per binari a U e a I, gli Aqara Curtain Driver E1 sono compatibili con quasi tutte le tende sul mercato. Il suo motore silenzioso ma potente consente di tirare tendaggi pesanti fino a 12 kg e offre inoltre un’ampia compatibilità con ecosistemi di terze parti e assistenti vocali, compresi HomeKit/Siri, Alexa, Google Home/ Google Assistant, IFTTT e il nuovo standard Matter una volta introdotto4.

È facile da installare. Basta montare il Curtain Driver E1 su un bastone o binario da tenda, senza necessità di altri attrezzi. La soluzione retrofit non richiede nuove installazioni per motorizzare le tende, e la batteria da 6000mAh – il cui utilizzo si estende fino a un anno – è ricaricabile tramite l’ingresso di tipo C. È dotata di un sensore luminoso integrato che consente alla tenda di chiudersi da sola in presenza di luminosità eccessiva, e viceversa.

A parte la luminosità dell’ambiente, il Curtain Driver può essere controllato anche altre condizioni, come orari prefissati, alba/tramonto, meteo locale e geofencing. Ad esempio, le tende si aprono al tramonto in modo da non perdersi una bella vista. La connessione con altri dispositivi Aqara permette altre possibilità. Utilizzare un Wireless Mini Switch per aprire, chiudere o fermare la tenda con una semplice pressione del pulsante o regolare l’apertura precisa di ruotando il Cube. Grazie alla Camera Hub G3, la tenda può essere controllata perfino con gesti delle mani.

Il Curtain Driver è progettato con elevata flessibilità per adattarsi ai diversi scenari e tipi di utilizzo. Ad esempio, il device grouping è supportato, in modo che i tendaggi doppi sono controllabili simultaneamente. La velocità della tenda è regolabile, e il dispositivo può essere configurato per funzionare in modalità più silenziosa al mattino in modo da non interrompere il sonno. Inoltre, è possibile impostare la durata temporale dei movimenti delle tende, ad esempio per tirare la tenda da chiusa a completamente aperta in un’ora, simulando così un’alba naturale.

Per festeggiare il lancio, Aqara oggi offre uno sconto del 20% per il nuovo dispositivo su Amazon. I clienti nordamericani potranno approfittare dell’offerta utilizzando il codice promozionale USCURTAIN negli USA e in Canada, mentre i clienti europei potranno usare il codice promozionale CURTAINUKEU in Francia, Germania, Italia, Spagna e nel Regno Unito. Entrambi i codici saranno validi l’11 luglio 2022. E i soci di Amazon Prime continueranno ad usufruire dello sconto dal 12 al 13 luglio senza bisogno di codice promozionale.

Per maggiori dettagli sul Curtain Driver E1, visitare il nostro sito.

1. Sulla base di test di laboratorio condotti sui due dispositivi su tendaggi a pannello doppio. L’effettiva autonomia della batteria potrebbe variare secondo il peso della tenda, la lunghezza del supporto e la frizione.



2. Richiede un Aqara hub Zigbee 3.0.



3. La disponibilità del prodotto potrebbe variare tra i diversi canali di rivendita e potrebbe essere aggiornata in qualsiasi momento. Si raccomanda di contattare i rivenditori regionali per verificare la disponibilità in tempo reale.



4. Richiede un aggiornamento OTA della hub Aqara compatibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Informazioni per i media:

Michell Li



Cellulare: +86 18501199430



Email: media@aqara.com