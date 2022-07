Anna Gyrol fugge dalla guerra in Ucraina e diventa leader del mercato italiano nell’ambito dell’info business

I combattimenti in Ucraina hanno per sempre cambiato la vita della top blogger ucraina Anna Gyrol.

Ha dovuto lasciare il proprio paese insieme alla famiglia per mettere in sicurezza i suoi due figli.

Anna è nata il 15 luglio a Ovruch. Sua mamma è un’infermiera e suo padre un imprenditore. Ha studiato alla scuola numero 18, città Kotsiubynske. Dal 2006 al 2010, invece, ha studiato all’Università Nazionale di Cultura e Arti di Kiev presso la Facoltà di Cinema e Televisione, specializzandosi in “Arte di Fotografia”. Il trasferimento in Italia è arrivato nel 2011 quando ha sposato Dario Scalvini.

La loro avventura sentimentale è andata avanti anche sul lavoro, visto che hanno aperto insieme due outlet di lusso a Milano e un salone di bellezza a Kiev.

“ Possono provare a togliermi la casa, la mia macchina e i miei soldi ma non riusciranno mai a privarmi delle mie conoscenze e della mia esperienza” – le parole dette da Anna durante l’intervista.

Grazie alle sue conoscenze ed anni di esperienza è riuscita a raggiungere degli ottimi risultati e a diventare una leader del mercato Italiano dell’info business un solo mese.

Adesso, viaggiando in tutto il mondo lontano dalla propria casa, Anna ha messo insieme tutte le sue conoscenze creando l’Accademia dei Milionari, dove insegna agli italiani la professione del producer con specifiche competenze nel settore Info business.

Grazie a questa professione, lei stessa può permettersi quasi tutto, dato che i suoi guadagni dipendono solo da lei.

Più di 600 mila persone su Tik Tok e 30 mila su Instagram hanno espresso il loro interesse per l’argomento in soli 32 giorni di presenza in Italia!

“Ho capito che in Italia hanno bisogno delle mie conoscenze quando alcune celebrità hanno iniziato a chiedermi di formarli sull’argomento” – ha detto Anna.

In meno di 48 ore dopo l’apertura delle vendite del corso ha fatto il sold-out. Per averla come producer personale bisogna mettersi in coda, ed aspettare per quasi sei mesi. Ovviamente previa approvazione di Anna che accetta solo i lavori che la stimolano di più, perché essere leader significa anche questo: poter scegliere con chi lavorare!

La sua voglia di insegnare e di motivare le persone è da invidiare. Il blog e il corso sono diventati una parte importante della sua vita e l’hanno aiutata a ridurre lo stress e a distrarsi dalle preoccupazioni per i propri cari.

Negli ultimi 2 anni Anna ha insegnato più di 10.000 persone nel mercato Ex Urss. Più si 2,3 milioni di persone seguono la sua vita su Instagram. Negli anni ha avuto collaborazioni con i brand internazionali e decine di alberghi di lusso ed enti del turismo, tra i quali spicca quello di Dubai!

Ha ricevuto il come Best Advisor, al WORLD BLOGGER AWARDS, ricevendo il premio al fianco di personalità come Gianluca Vacchi e Nusr-Et, venendo anche citata su Forbes.com. ha lanciato il proprio brand di cosmetici in Ucraina.

“ Sto imparando a vivere, per il piacere di vivere, come tanti altri ucraini in questi giorni. Ci siamo resi contro del vero valore della vita in un modo terrificante” – le parole forti di Anna che hanno così tanto significato.

Ora Anna è stata contattata da una Casa Editrice Italiana, che avendo notato il suo alto livello di competenza attraverso i suoi video su Instagram e Tiktok, le ha chiesto di scrivere un libro sulla motivazione, sulla vera forza degli esseri umani e sul Marketing.

Inoltre, il suo obiettivo è quello di aprire una nuova pagina della storia dell’info business in Europa e di cambiare l’opinione della gente in Italia, riguardo alla formazione online.