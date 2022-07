Analisi ascolti tv Mattino Estate 2022: Morning News (Canale 5) supera Uno Mattina Estate

Il mattino dell’estate 2022 vede trionfare Morning News su Canale 5. Il programma condotto da Simona Branchetti ha la meglio sulla concorrenza della tv di stato. Uno Mattina Estate, condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave, perde il confronto in termini di ascolto.

Abbiamo analizzato i dati dell’ultima settimana. Per Rai 1 la settimana parte bene, superando i 700mila telespettatori, mentre dal mercoledì calano di 100mila circa.

Morning News, invece, parte in salita lunedì 27 giugno (pur vincendo in share) mentre già dal martedì gli ascolti sono in crescita mantenendo alcuni punti percentuale di share di distacco.

Un buon momento per la Branchetti che continua ad attestarsi volto di punta del mattino di Mediaset e protagonista dell’estate 2022 del mattino. Un successo che si sta riconfermando dopo gli ottimi numeri della scorsa estate.