Alternative al mocio: oggetti tecnologici tra funzionalità, pulizia e design!

Alzi la mano chi non desidera avere un pavimento sempre lucido e splendente, affidandosi a strumenti funzionali, che garantiscano un ottimo risultato con il minor sforzo possibile.

Oggi, la tecnologica mette a disposizione diverse soluzioni, basta trovare quella più giusta per le proprie necessità e, perché no, anche con un buon rapporto qualità/prezzo, senza dover affrontare una spesa eccessivamente onerosa. In questo articolo analizzeremo tutte le soluzioni possibili e alternative al classico mocio.

I robot aspirapolvere e lavapavimenti

I robot aspirapolvere e lavapavimenti sono strumenti davvero tecnologici, in grado di pulire i pavimenti in modo innovativo.

La grande comodità di questo elettrodomestico risiede nel fatto che si possono gestire anche da remoto, disponendo di una connessione Wi-Fi, avviando e controllando i vari programmi di pulizia. Inoltre, i robot aspirapolvere essendo in grado di lavorare in autonomia, permettono di risparmiare tempo e fatica e, soprattutto, sono di grande aiuto per le persone che hanno difficoltà fisiche nell’eseguire le operazioni di pulizia.

I robot sono elettrodomestici di solito circolari, di basso profilo (questo permette di passare spesso anche sotto a divani, letti e mobili), dotati di ruote meccanizzate che si muovono su superfici piane e su pavimentazioni. L’aspirazione avviene mediante spatole e setole circolari e il serbatoio di cui dispone, raccoglie lo sporco raccolto.

Per iniziare il suo “lavoro”, il robot parte dalla base di carica e individua la mappatura della casa, definendo il percorso che può percorrere grazie ai sensori di cui dispone. Questo si attiveranno di fronte a ostacoli, dislivelli o quando si avvicinano alle pareti di casa.

La scelta del robot lavapavimenti deve considerare alcune discriminanti, come spiegato su domoticafull.it: in primis il tipo di pavimento su cui deve lavorare. Infatti, se uniforme per tutta la casa, si può optare su apparecchi più “universali”, in caso contrario è necessario scegliere modelli che siano in grado di agire su diverse superfici. Non solo la tipologia ma anche l’estensione della superficie da pulire influenza la scelta relativamente alla sua potenza e all’autonomia della batteria.

Grazie agli ulteriori step in avanti della domotica, questi elettrodomestici svolgono una doppia funzione: infatti, non sono solo in grado di aspirare in maniera autonoma le superfici ma completano ulteriormente la pulizia lavando i pavimenti.

Questo vuole dire che un singolo apparecchio può davvero “risolvere” questa parte dei lavori domestici che è senza dubbio faticosa, senza considerare il notevole risparmio di tempo.

L’apparecchio potrà essere regolato nella fuoriuscita dell’acqua e del prodotto, secondo diversi cicli di pulizia. Anche in questo caso la tecnologia con le sue app è di grande supporto nell’impostazione dei programmi e, successivamente, nell’avvio del lavaggio e dell’igienizzazione.

In quest’ultimo caso, particolare attenzione va prestata alla capacità del serbatoio, per non dover incorrere nella ricarica continua. Nei modelli più avanzati, un’ulteriore comodità è rappresentata dallo svuotamento automatico, sia per lo sporco raccolto, sia per l’acqua del lavaggio.

Lavapavimenti e scope elettriche

Ulteriori strumenti che possono aiutarci nella quotidianità ma che richiedono un utilizzo “manuale” sono due apparecchi distinti: parliamo di elettrodomestici lavapavimenti e scope elettriche.

Nel primo caso, andremo ad utilizzare un dispositivo che agisce su tutti i tipi di superficie, svolgendo una doppia funzione: aspirare lo sporco e lavare le superfici. Le lavapavimenti si presentano in due modelli: a traino o a scopa elettrica.

I primi sono molto simili ai più tradizionali aspirapolveri con cavo, dotati di un corpo unico con ruote e tubo di aspirazione. I modelli strutturati per il lavaggio, hanno un doppio serbatoio, uno per l’acqua pulita, uno per quella sporca.

Quelli a scopa elettrica, invece, con cavo o a batteria, ricalcano esattamente questo tipo di aspirapolvere. Alla base troviamo rulli in microfibra che sono predisposti per la pulizia di qualsiasi superficie.

Se quelli a traino dispongono di serbatoi più grandi rispetto agli altri modelli, c’è da considerare l’ingombro di questi strumenti durante la pulizia. In caso di superfici limitate, utilizzare un apparecchio di questo tipo potrebbe rendere meno agevole le operazioni, così come la loro impugnatura più o meno ergonomica può agevolare o, di contro, ostacolare, il lavoro.

La capienza del serbatoio e la capacità di questi elettrodomestici di scaldare l’acqua al loro interno sono ulteriori caratteristiche che li definiscono, garantendo un’efficacia ulteriore nella pulizia del pavimento.

I modelli più avanzati, grazie a spie LED, forniscono informazioni sull’autonomia della batteria, sulla capacità residua del serbatoio e su anomalie nel funzionamento dei rulli preposti per il lavaggio. Infine, un elemento di cui ogni elettrodomestico dovrebbe disporre è la base di lavaggio automatico. Questo meccanismo consente di aspirare e lavare automaticamente lo sporco raccolto, limitando la propria azione al cambio dell’acqua.

Optare per una lavapavimenti con filo e senza base automatica prevede una spesa di circa 250 euro; salendo nell’equipaggiamento del dispositivo, senza fili e con la base, il prezzo parte dai 400/500 euro in su, potendo contare, però, su modelli che sono super collaudati e che garantiscono ottimi risultati.

Le scope elettriche, invece, svolgono il lavoro antecedente a quello delle lavapavimenti. Un elettrodomestico che aspira con precisione e potenza la superficie da pulire, garantisce, poi, un ottimo risultato finale. Il mercato propone i modelli più variegati: negli anni l’aspirazione manuale è diventata sempre più tecnologica e anche le versioni più economiche sono in grado di assicurare buone prestazioni.

La prima differenza nell’allestimento delle scope elettriche è la presenza o meno del filo. Sempre più la scelta dei consumatori ricade sui modelli a batteria, in cui si riesce più agevolmente a utilizzare l’apparecchio ma in questo caso bisogna valutare attentamente potenza di aspirazione e l’autonomia della batteria. Infatti, potremmo rischiare l’effetto contrario: invece di essere agevolati nel lavoro e diminuire i tempi, doverlo interrompere e riprenderlo più volte per ricaricare l’apparecchio rallenterebbe tutta la routine quotidiana.

La potenza media dei modelli in commercio varia tra i 200 e i 500 W. Altra differenza negli allestimenti è la presenza o meno del sacchetto. Questi garantiscono una maggiore capacità di raccolta dello sporco a differenza dei serbatoi ciclonici che devono essere più frequentemente svuotati, seppur parliamo di operazioni semplici e veloci.

In generale, la scopa elettrica, rispetto ai modelli a traino, garantisce una migliore maneggevolezza dell’apparecchio: si tratta di modelli per la maggior parte leggeri e compatti e permettono di muoversi al meglio durante le pulizie in casa. Infatti, quando ci si dedica a queste attività si spostano spesso sedie, mobili, insomma si crea un disordine temporaneo finalizzato a una pulizia più profonda.

Scope elettriche poco ingombranti permettono di muoversi agevolmente e guadagnare tempo. Questo tipo di elettrodomestici che svolgono un’unica funzione, hanno prezzi di partenza decisamente inferiori: per modelli con filo la spesa parte da circa 75 euro, fino a fasce intermedie di 150 euro e prodotti di elevata qualità sopra i 200 euro, che dispongono di ulteriori particolarità. Ad esempio alcuni modelli riescono a stare in piedi da soli, sono ultra leggeri ed essendo di nuova generazione, sono in continua evoluzione.

Non solo strumenti per pulire, ma elementi di design

Abbiamo visto che le alternative alla pulizia “tradizionale” con il mocio sono davvero tante; vari modelli, con caratteristiche che rispondono a diverse esigenze e, soprattutto, appartenenti a diverse fasce di mercato che vengono incontro alla capacità di spesa di ciascuno.

Chi desidera puntare su un prodotto top di gamma, per intenderci, una spesa che si fa una volta sola ma con la consapevolezza di ammortizzarla nel corso del tempo grazie alle prestazioni elevate, riesce ad acquistare allo stesso tempo anche un prodotto di design.

Questi apparecchi sono sempre più parte integrante dell’ambiente, oltre al fatto di essere sempre a disposizione per l’utilizzo. In questo ambito sono due i modelli che si sono fatti strada e coniugano al meglio questi due aspetti: tecnologia come sinonimo di funzionalità e design.

Parliamo di Samsung SpokeJet e di Dyson. Potenza e qualità di aspirazione sono le caratteristiche che li accomunano ma ecco nel dettaglio come hanno acquisito una fetta di mercato importante.

La scopa elettrica senza fili targata Samsung ha una forza aspirante di 210 W, un’autonomia di ben 4 ore grazie alla dotazione di due batterie contemporaneamente ricaricabili, il cui display ne indica l’autonomia.

Completa l’allestimento un sistema di filtraggio a 5 livelli. La sua base, chiamata Clean Station, svolge tre funzioni: base di appoggio, stazione di ricarica e deposito dove svuotare automaticamente il serbatoio della scopa.

Se questa caratteristica era un elemento già consolidato nei robot aspirapolvere, nel segmento delle scope elettriche a batteria rappresenta un’assoluta novità. La raccolta del materiale aspirato confluisce in comodi sacchetti che, per un uso domestico, durano circa tre mesi.

A livello estetico, tale supporto è presentato in tre sofisticati colori come il bianco, il verdone e il blu petrolio, con cromature differenti che li distinguono nella dotazione di accessori. L’alto livello estetico raggiunto da questa linea di aspirapolvere della casa coreana è stato addirittura premiato al CES International Award 2021, un concorso annuale che giudica il design e l’ingegneria dei migliori prodotti tecnologici di consumo, che fanno parte di 27 categorie merceologiche.

Della stessa “famiglia” di aspirapolvere top di gamma da anni primeggia il marchio Dyson, che ha fatto da apripista nel settore dei modelli senza filo. Fu proprio l’ingegnere inglese James Dyson, oggi conosciuto come Sir Dyson a progettare questo tipo di aspirapolvere che ha stravolto (positivamente) questo settore, un’innovazione mai vista prima.

Investimenti nella ricerca e nella tecnologia hanno fatto sì che questa azienda oggi introduca sempre elementi di novità in ogni uscita dei suoi prodotti così come continua ad accadere anche per l’aspirapolvere. Gli ultimi sul mercato, infatti, hanno ulteriormente migliorato il sofisticato motore elettrico a controllo digitale. Anche in casa Dyson funzionalità e tecnologica vanno di pari passo con il design.

L’estetica della casa inglese, al contrario di Samsung, ha colori più accesi, che spaziano all’argento al viola, passando per il blu elettrico e l’arancione. Un design moderno accompagnato, anche in questo caso, da uno schermo LCD che indica l’autonomia residua, la manutenzione e la modalità di utilizzo.

Le due batterie in dotazione, a seconda dei modelli della gamma Dyson, hanno un’autonomia che oscilla tra i 40 e i 60 minuti ciascuna, una potenza di aspirazione tra i 150 e i 240 W, con versioni che hanno in dotazione un numero minore o maggiore di spazzole e accessori. Come Samsung, il comune denominatore degli aspirapolvere Dyson è il design: infatti, si prestano ad essere “esposti” al pari di oggetti di arredo, con il gancio a pedana e la base di ricarica che completano il prodotto.

La tecnologia che aiuta nel quotidiano

Oggi la tecnologica permette di agevolare davvero la quotidianità: quando le giornate sono piene di impegni e districarsi tra casa e lavoro sembra impossibile, affidarsi a prodotti innovativi può essere un valido alleato, senza dimenticare la qualità della pulizia ottenuta ricorrendo a tali elettrodomestici rispetto a quanto potremmo ottenere manualmente.

Seppur le fasce di prezzo sono ampie, l’acquisto deve essere mirato sulla base delle proprie esigenze, degli spazi da pulire, delle caratteristiche delle superfici, del grado di sporco da gestire.

Nel passaggio verso questo tipo di elettrodomestico si può partire da un modello più basico, con un buon rapporto qualità/prezzo che permetta di ottenere dei buoni risultati.

In seguito, si può scegliere tra prodotti di fascia superiore se ci rendiamo conto che questo meccanismo si adatta meglio alle nostre esigenze, o di contro, conviene cambiarlo (se preferiamo ad esempio, il completo automatismo fornito dai robot oppure scegliamo il controllo manuale delle scope elettriche o delle lavapavimenti).

In conclusione, come ogni buon acquisto che renda davvero soddisfatti deve essere ponderato e, soprattutto, effettuato al momento giusto perché, in caso non vi fosse effettiva necessità, potrebbe risultare una spesa inutile.