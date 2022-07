Alfa Romeo Duetto: la storia della mitica spider italiana

Al Salone di Ginevra del 1966 fu svelata la mitica Alfa Romeo Duetto, disegnata da Pininfarina. Mossa dal motore 1600 da 110 CV di potenza, era nota anche come “Osso di seppia”. Successivamente, fu proposta nelle declinazioni Veloce con il propulsore 1750 da 114 CV e Junior con l’unità 1300 da 88 CV.

Nel 1969 debuttò la seconda serie, commercializzata come Alfa Romeo Spider e nota anche come “Coda Tronca”. Nel 1971, invece, fu introdotta la Spider Veloce con il motore 2000 da 131 CV di potenza. Al 1983 risale la terza serie, nota anche come “Aerodinamica”; era equipaggiata con le motorizzazioni 1.6 da 104 CV e 2.0 da 128 CV, nonché dotata della capote in tela impermeabile anche di colore beige. Non mancarono le versioni speciali, come la Quadrifoglio Verde in chiave sportiva del 1986.

La quarta ed ultima serie della Alfa Romeo Spider debuttò nel 1990, con le unità 1.6 da 106 CV e 2.0i da 122 CV, senza dimenticare l’utile hard-top previsto tra gli optional. Uscì definitivamente di scena nel 1995, per far posto all’omonima erede (modello 916). Tuttavia, la Duetto potrebbe tornare prossimamente, ma solo nella configurazione a propulsione elettrica.