Alfa Romeo 6C: in arrivo la nuova supercar della Casa del Biscione

Stando alle indiscrezioni, sarebbe tutto pronto per l’introduzione della Alfa Romeo 6C, nuova supercar a motore centrale della Casa del Biscione. Infatti, dovrebbe essere svelata l’anno prossimo come concept car, per poi essere prodotta in serie limitata nel corso del 2025.

La nuova Alfa Romeo 6C condividerà il telaio monoscocca in fibra di carbonio con la Maserati MC20, nonché il propulsore a benzina 2.9 V6 biturbo da 540 CV di potenza con la Giulia GTA. Lo stile della carrozzeria sarà firmato dal designer Alejandro Mesomero Romanos, ma non rappresenterà l’edizione in chiave moderna della storica Alfa Romeo 33 Stradale.

Non è esclusa l’adozione della tecnologia Mild Hybrid, sviluppata in sinergia con il partner svizzero Sauber e già sperimentata per la scuderia Alfa Romeo di Formula 1. La nuova Alfa Romeo 6C rappresenterà la terza supercar moderna della Casa del Biscione, dopo le precedenti 8C e 4C.