Al via le candidature ai Global Innovation Awards 2022 di BAI per onorare i leader e le organizzazioni che stanno esercitando un impatto significativo sul settore dei servizi finanziari

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–BAI, un’organizzazione indipendente senza fini di lucro che fornisce utilissime indicazioni per il settore dei servizi finanziari, terrà la 12a edizione del suo evento annuale BAI Global Innovation Awards per celebrare i traguardi innovativi raggiunti nel settore. I premi vogliono riconoscere l’operato dei leader e delle organizzazioni di tutto il mondo che perseguono soluzioni audaci per sfruttare appieno gli insight sui clienti, implementare nuove potenti tecnologie o migliorare la vita di dipendenti, clienti, utenti e/o comunità.

Ai BAI Global Innovation Awards possono candidarsi organizzazioni di servizi finanziari di tutto il mondo, tra cui banche, cooperative di credito, imprese fintech, consulenti e fornitori di servizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kendall Carwile



William Mills Agency



678-781-7224



kendall@williammills.com