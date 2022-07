Achille Lauro scatena il pubblico del Sonic Park Matera: le foto del concerto

Achille Lauro ieri sera ha calcato il palco del Sonic Park Matera con il suo unico e irripetibile live ACHILLE LAURO SUPERSTAR WITH ELECTRIC ORCHESTRA.

Innumerevoli applausi e una scaletta densissima nella splendida location della Cava del Sole di Matera.

Un tour 2.0 rispetto al passato, per ripartire al massimo dopo due anni di stop dai live estivi. Lauro ha portato in scena un imponente spettacolo, uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in due inedite versioni.

Tanti i momenti che hanno reso indimenticabile la serata: accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia, Lauro ha mandato in delirio i presenti con il suo show eclettico e le sue indimenticabili hit: Domenica, 1969, Femmina, Zucchero, Fiori rosa, Stripper nuovamente a cavallo del toro meccanico, 16 marzo e Rolls Royce.