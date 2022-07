Accademia del Lusso presenta la capsule collection dei suoi migliori fashion designer nella sfilata The Clash ad ALTAROMA

(Adnkronos) – Roma, 15 luglio 2022. Creatività, estro, innovazione, tagli laser, 3D, ma anche tanta sartorialità: sono questi i principi a cui sono ispirati i capi realizzati dai 12 fashion designer che hanno calcato la passerella di The Clash, la sfilata-evento organizzata venerdì 15 luglio da Accademia del Lusso negli spazi dell’Ex Caserma Guido Reni nell’ambito della Roma Fashion Week, organizzata da ALTAROMA.

“L’Accademia del Lusso di Roma – spiega la Direttrice Laura Gramigna – sfila con i suoi talenti. La collezione è ispirata al tema The Clash, uno scontro tra mondo reale e virtuale, ma legato anche alle tradizioni. Si tratta di creazioni particolari, frutto della fusione tra tangibile e intangibile, ispirate al metaverso, al mondo immaginario e al futuro”.

Alberto Maoddi, Alice Borioni, Christian Visconti, Emanuela Madonna, Federica Fusco, Gianluca Gobbini, Giulia Gallian, Matteo Cesarotti, Nicola Minotti, Nicoletta Cavezza, Sara Miranda e Siria Scorrano sono i nomi dei giovani talenti, selezionati tra i migliori della sede romana dell’Accademia, che hanno presentato al pubblico la propria capsule collection, composta da cinque outfit originali e ispirati al tema dell’incontro tra tradizione e nuove tendenze.

ALTAROMA rappresenta un’occasione molto importante per i ragazzi che aspirano a lavorare nella moda, oltre ad essere un’ottima vetrina per mettere in mostra il loro talento, al di fuori del contesto accademico. A sottolinearlo è ancora una volta la Direttrice di Accademia del Lusso, Laura Gramigna: “Il nostro obiettivo è valorizzare il lavoro dei giovani stilisti dando la possibilità a ogni singolo studente di esprimere in modo soggettivo e creativo la personale visione del tema assegnato. Si tratta di una prestigiosa occasione per affrontare tutte le fasi, da quella puramente creativa, che riguarda la progettazione di una collezione, a quella organizzativa di preparazione di una sfilata. Saranno questi giovani talenti a trovare il punto d’incontro tra mondi paralleli e la chiave per affinare al meglio i propri mezzi espressivi. Mente e cuore, tecnica e passione si uniranno per offrire soluzioni vincenti. Dai talenti dipenderà l’esito felice dello scontro”.

Tra le personalità che hanno presenziato all’evento anche Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: “La sfilata di oggi è la dimostrazione della grande ricchezza che Roma può vantare non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Questa settimana abbiamo avuto modo di vedere centinaia di ragazzi che nei prossimi anni saranno i protagonisti delle più importanti maison di lusso del mondo. Accademia del Lusso a Roma, insieme all’amministrazione, stanno facendo un ottimo lavoro e dimostrando di riuscire a riportare Roma al suo ruolo centrale nel mercato della moda”.

