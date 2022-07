5 suggerimenti per diventare un maestro di Whatsapp

Whatsapp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari e per una buona ragione.

È semplice, facile da usare e consente di inviare messaggi di testo ai propri amici o familiari gratuitamente.

L’unico inconveniente è che dovete avere il loro numero di telefono per poterli aggiungere come contatto e inviare messaggi.

Una volta ottenuto il loro numero, aggiungerli come contatto su Whatsapp è molto semplice.

Potete anche aggiungere tutti i vostri contatti esistenti da altre app di messaggistica come Viber, TextNow, Telegram o un’altra app importando l’elenco dei contatti dalla rubrica del telefono. Questi passaggi vi mostreranno come aggiungere amici su Whatsapp.

Installare l’applicazione Whatsapp sul telefono

Per prima cosa, dovete assicurarvi che la persona che volete aggiungere alla vostra lista Whatsapp abbia l’applicazione installata sul suo telefono.

È possibile verificare se una persona ha Whatsapp installato sul suo telefono inviando un messaggio al suo numero di telefono dal proprio telefono.

Se l’applicazione è installata sul telefono, la persona riceverà il messaggio sul suo telefono e potrete iniziare una conversazione da lì. Se l’applicazione non è installata sul telefono, la persona non riceverà il messaggio sul telefono e non sarà possibile connettersi con lei tramite Whatsapp.

Potete scaricare e installare l’applicazione Whatsapp sul vostro telefono seguendo le istruzioni fornite sul sito ufficiale dell’applicazione.

Una volta installata l’applicazione, è possibile aggiungere i contatti esistenti dalla rubrica del telefono o cercando manualmente i contatti digitando il nome o il numero di telefono della persona.

Aggiungere contatti esistenti dalla rubrica del telefono

Per aggiungere i contatti esistenti dalla rubrica del telefono, seguire le istruzioni riportate di seguito. – Aprire l’applicazione Whatsapp e navigare nel menu principale. – Toccare “Impostazioni”, quindi selezionare “Account”. – Scegliere “Backup e ripristino” dal menu dell’account. – Selezionare “Backup dei contatti”, quindi toccare “OK” per confermare. Nota: se è già stato eseguito il backup dei contatti, è possibile andare nello stesso punto e selezionare “Ripristina contatti” per aggiungere tutti i contatti esistenti al proprio account Whatsapp. È ora possibile aggiungere i contatti esistenti che sono già presenti nella rubrica del telefono. Selezionare i contatti che si desidera aggiungere all’account Whatsapp. È possibile aggiungere uno o più contatti all’account Whatsapp. Quando si aggiunge un contatto all’account Whatsapp, il suo numero di telefono, il nome e l’ultima volta che ha comunicato con voi saranno visualizzati nella schermata “Ripristina contatti”. Dopo aver selezionato i contatti e confermato, apparirà una finestra pop-up che vi chiederà di selezionare l’app a cui volete aggiungere i contatti. Selezionare “Whatsapp” dall’elenco, quindi toccare “OK” per confermare.

Aggiungere nuovi amici dall’elenco dei contatti

Se si conosce il numero di telefono di una persona, è possibile aggiungerla immediatamente al proprio account Whatsapp senza avere i suoi dati di contatto nella rubrica del telefono. Per aggiungere nuovi amici dall’elenco dei contatti del telefono, seguire le istruzioni riportate di seguito. – Aprire l’applicazione Whatsapp e navigare nel menu principale. – Toccare “Nuova chat”. – Digitare il numero di telefono della persona nella casella di testo accanto all’icona del telefono, quindi toccare “Freccia blu” per aggiungere la persona all’elenco dei contatti di Whatsapp. Nota: se si conosce il numero di telefono di una persona ma non è stato salvato nella rubrica del telefono, è possibile digitare il numero di telefono manualmente nella schermata “Nuova chat”. La persona riceverà il messaggio Whatsapp sul suo telefono.

Inviare un messaggio Whatsapp a un amico che non è un contatto

Se si conosce il numero di telefono della persona che si desidera aggiungere al proprio account Whatsapp ma non si dispone dei suoi dati di contatto, è possibile inviarle un messaggio Whatsapp per avviare una conversazione. Una volta che la persona risponde al messaggio Whatsapp, il suo numero di telefono sarà salvato nella rubrica del telefono e potrete aggiungerla facilmente al vostro account Whatsapp. Per inviare un messaggio Whatsapp a un amico che non è un contatto, seguite le istruzioni riportate di seguito. – Aprire l’applicazione Whatsapp e navigare nel menu principale. – Toccare “Nuova chat”. – Digitare il numero di telefono della persona nella casella di testo accanto all’icona del telefono, quindi toccare “Freccia blu” per aggiungere la persona all’elenco dei contatti Whatsapp. Nota: se si conosce il numero di telefono della persona che si desidera aggiungere al proprio account Whatsapp ma non è stato salvato nella rubrica del telefono, è possibile digitare manualmente il numero di telefono nella schermata “Nuova chat”. La persona riceverà il messaggio Whatsapp sul suo telefono.

Conclusione

Whatsapp è un ottimo modo per tenersi in contatto con amici e familiari in tutto il mondo. L’applicazione è diventata così popolare negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani, che alcuni hanno persino suggerito che potrebbe essere una minaccia per gli SMS. Se volete diventare dei maestri di Whatsapp, seguite i consigli elencati sopra e sarete sulla buona strada.