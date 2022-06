We Run Rome, al via sabato ‘by night’ in 7mila ai Fori Imperiali

(Adnkronos) – Sabato 18 giugno 2022 torna l’Atleticom We Run Rome in una inedita versione ‘By Night’, con partenza da via dei Fori Imperiali. L’appuntamento podistico della Capitale in versione notturna (partenza alle 21.30), torna dopo che l’appuntamento classico del 31 dicembre scorso era stato cancellato a causa dell’impennata dei contagi di Covid. La grande novità è che la corsa su strada (competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 6 Km) “non sarà un semplice recupero, ma la prima edizione di un nuovo format estivo, che si va ad aggiungere alla gara invernale nel giorno di San Silvestro”, ha spiegato Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom.

“Entusiasmo, curiosità e tante aspettative, è con questo straordinario mix di emozioni che ci apprestiamo a vivere l’edizione By Night dell’Atleticom We Run Rome -prosegue poi Franchi Scarselli-. Nata come recupero dell’edizione non disputata il 31 dicembre 2021, arriva con un nuovo percorso e l’orario notturno, la gara sta assumendo una propria identità ben precisa e abbiamo deciso che quella in programma il 18 giugno 2022 sarà la prima edizione dell’Atleticom We Run Rome nel format estivo. Se la versione dell’ultimo dell’anno ha una vocazione maggiormente competitiva, questa in notturna sarà ancor di più aperta a tutti, atleti di rilievo nazionale ma anche famiglie, giovani, appassionati e turisti. Una meravigliosa festa dello sport dedicata alla città di Roma”.

Per questa versione By Night della prestigiosa 10 km romana, Atleticom Asd ha confezionato una straordinaria novità: sia la partenza che l’arrivo della gara saranno su via dei Fori Imperiali, con la suggestiva e indimenticabile immagine del Colosseo a fare da cornice alle spalle dei partecipanti. Ci saranno anche alcune leggere modifiche del percorso che comunque consentirà agli atleti di attraversare alcuni dei luoghi più belli e affascinanti della Capitale: piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, e appunto via dei Fori Imperiali e il Colosseo. Tra i quasi 7.000 iscritti (al 15 giugno) anche alcuni atleti di punta del panorama nazionale e internazionale. In primissimo piano Olivier Irabaruta, già portabandiera del suo paese, il Burundi, alle Olimpiadi di Rio De Janeiro e campione all’Atleticom We Run Rome del 2016, Marco Najibe Salami e Daniele D’Onofrio, entrambi medaglia d’oro a squadre in Coppa Europa sui 10.000 metri, e ancora Ismael Kalale, Maxim Raileanu, e Michele Fontana. Tra le donne, l’italiana Francesca Bertoni dovrà difendersi dagli attacchi delle keniane Brigid Jelimo Kabergei e Nancy Kerubo Kerage.

L’Atleticom We Run Rome è ormai un pezzo di storia del podismo capitolino, si corre da ben 10 anni il 31 dicembre a Roma, con inizio alle 14.00, all’interno del perimetro storico della città. L’evento si svolge sotto l’egida della Fidal, è inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di Fidal Silver Label, e gode dei patrocini del Coni, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio. Per questa edizione By Night dell’Atleticom We Run Rome sarà riproposta la sfida dei Rioni e la maglia di gara sarà rosso pompeiano, il colore della Città Eterna.

Cade quest’anno il centenario del definitivo assetto della città di Roma nei 22 Rioni che oggi conosciamo. I Rioni indicano la suddivisione in zone del centro storico di Roma. Ognuno caratterizzato da una propria storia e dalle proprie tradizioni, il nuovo percorso dell’Atleticom We Run Rome si snoderà tra le vie più belle dei Rioni romani. Da qui l’idea di associare ognuna delle partenze ad un Rione (Monti, Trevi, Colonna, Campo dè Fiori, Celio ecc), così da dare una nuova vocazione dell’evento, incentrata sul senso di appartenenza, senza perdere lo spirito e i valori dello Sport.

Il recupero della X Edizione sarà organizzato in ottemperanza e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti riguardo il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, diramate dagli organi competenti e definiti dalla Fidal in collaborazione con il Ministero della Salute. La partenza dell’Atleticom We Run Rome sarà strutturata a onde, la prima alle ore 21:30.