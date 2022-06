Watlow® sottoscrive un accordo per l’acquisizione di Eurotherm® da Schneider Electric®

ST. LOUIS–(BUSINESS WIRE)–Watlow®, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti termici completi per uso industriale, è lieta di annunciare la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione di Eurotherm® da Schneider Electric, leader globale nella digitalizzazione dell’automazione e della gestione energetica. I termini della transazione in oggetto non sono stati divulgati.

Eurotherm è un prestigioso fornitore di attrezzature, sistemi, software e servizi di gestione dei dati, misurazione e controllo dei processi, della temperatura e dell’energia per i mercati industriali di tutto il mondo.

