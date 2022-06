Waters lancia prodotti e software per la spettrometria di massa ad alta risoluzione, per velocizzare lo sviluppo farmacologico

Sommario della notizia:





Il nuovo spettrometro di massa Xevo G3 a singolo quadrupolo a tempo di volo effettua l’analisi qualitativa e quantitativa delle molecole complesse con una sensibilità fino a 10 volte superiore rispetto ai modelli precedenti i . ii

. CONFIRM Sequence è la nuova app sulla piattaforma software waters_connect progettata per la conferma del sequenziamento dell’acido nucleico.

La sorgente di ionizzazione elettrospray (ESI) abbina lo spettrometro di massa SELECT SERIES MRT di Waters con la tecnologia UPLC per la rapida caratterizzazione delle molecole.

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–ASMS 2022 – Waters Corporation (NYSE:WAT) oggi ha presentato alla conferenza annuale 2022 dell’American Society for Mass Spectrometry (ASMS) nuovi strumenti e miglioramenti al software e ai prodotti per promuovere la scoperta e lo sviluppo farmacologico. I prodotti comprendono il nuovo spettrometro di massa Xevo™ G3 a singolo quadrupolo a tempo di volo (QTof), CONFIRM Sequence, una nuova app di conferma del sequenziamento oligonucleotide per la piattaforma software waters_connect™ e una origine di ionizzazione elettrospray per lo spettrometro di massa Waters™ SELECT SERIES™ Multi-Reflecting Time of Flight (MRT) ad alta risoluzione.

“L’innovazione nella spettrometria di massa avanza velocemente. Il nostro lancio di prodotti all’edizione di quest’anno dell’ASMS è utile per gli scienziati nel corso dell’intero ciclo di sviluppo farmacologico”, è stato il commento di Jon Pratt, vicepresidente senior di Waters Corporation. “Per i ricercatori, questo comporta una maggiore capacità di rispondere a domande scientifiche fondamentali; per i professionisti delle analisi che compilano i dati analitici per la presentazione di una richiesta di autorizzazione di nuovo farmaco, questo comporta una maggiore certezza e la fiducia generate dal fatto di conoscere con esattezza il contenuto dei campioni da analizzare e le rispettive quantità”.

Waters Xevo G3 QTof: lo stacanovista dei laboratori

Il nuovo sistema Xevo G3 QTof è uno spettrometro di massa benchtop a performance elevate per la caratterizzazione e la quantificazione delle molecole in applicazioni come le bioterapie, l’ambito forense, l’identificazione di metaboliti, la metabolomica e le sostanze rilasciabili ed estraibili. Il sistema Xevo G3 QTof è fino a 10 volte più sensibile del suo predecessore, leader nella categoria, per quanto riguarda la trasmissione di molecole termolabili ed eccelle nella misurazione e caratterizzazione di proteine denaturate o native, peptidi e altre bioterapie.

“Lo sviluppo e la commercializzazione in ambito biofarmaceutico necessitano di un’approfondita comprensione della variazione dei prodotti, delle loro pathway di degradazione e dei processi che le generano”, ha commentato il Dr. Andrew Mahan, direttore associato, leader del gruppo sulla spettrometria di massa, Ingegneria cellulare e prime fasi di sviluppo presso Janssen. “L’esteso rapporto massa-carica (m/z) di Xevo G3 QTof sarà ideale per l’analisi su specifiche multiple e per le analisi native condotte tramite spettrometro di massa”.

Waters ha creato il sistema Xevo G3 QTof per fornire agli scienziati affidabili informazioni qualitative e quantitative, riproducibili e accurate, sulle molecole contenute nei campioni, sia in quantità molto ridotte, sia in quantità molto grandi.

Una nuova app software per la conferma del sequenziamento dell’acido nucleico delle bioterapie

L’app CONFIRM Sequence disponbile sulla piattaforma software waters_connect aiuta gli scienziati che utilizzano un sistema Waters LC-MS a confermare il sequenziamento di acido nucleico dei prodotti terapeutici e a identificare le impurità che potrebbero compromettere sicurezza ed efficacia dei prodotti.

L’app CONFIRM Sequence taglia del 50% il tempo necessario alla revisione dei dati post-elaborazione, velocizzando così la caratterizzazione e lo sviluppo di terapie con acido nucleico.iii

La nuova app CONFIRM Sequence rappresenta il primo strumento di sequenziamento in grado di integrare l’acquisizione, l’elaborazione e la comunicazione dei dati già predisposti per la conformità, il che lo rende la soluzione ideale per l’implementazione nello sviluppo regolamentato e nei laboratori che adottano le buone norme di fabbricazione (GMP).

Abbinamento della tecnologia UPLC™ con lo spettrometro di massa per la ricerca MRT SELECT SERIES di Waters con una sorgente ESI, per una veloce caratterizzazione molecolare

Il sistema SELECT SERIES MRT di Waters ora è compatibile con la tecnologia UPLC-MS insieme a una sorgente di ionizzazione elettrospray (ESI). Abbinando il sistema MRT ad alta risoluzione con la sorgente ESI, gli scienziati possono risolvere e misurare in modo preciso concentrazioni ridotte (<200 ppb) di analiti nei campioni alle velocità di acquisizione UPLC per l’identificazione metabolomica e di metaboliti o per le applicazioni di mappatura dei peptidi.

Le performance superiori di SELECT SERIES MRT consentono agli scienziati di acquisire dati e informazioni, generati dalla spettrometria di massa, di qualità superiore rispetto a ogni altro spettrometro di massa commerciale oggi disponibile sul mercato, e di usufruire quindi di una visione assai più chiara sulla struttura delle molecole a livello degli isotopi su cui operanoiv.

Informazioni su Waters Corporation (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE:WAT), leader globale nel settore degli strumenti e del software per le analisi, è un’azienda pionieristica nella cromatografia, nella spettrometria di massa e nelle innovazioni delle analisi termiche da oltre 60 anni al servizio delle scienze della vita, dei materiali e alimentaristiche. Con più di 7.800 dipendenti in tutto il mondo, Waters opera direttamente in oltre 35 paesi con 14 stabilimenti di produzione e con prodotti disponibili in più di 100 paesi.

Waters, Xevo, SELECT SERIES, UPLC e waters_connect sono marchi registrati di Waters Corporation.

i Rispetto a Waters Xevo G2-XS



ii Per i composti termolabili



iii Stima interna basata sui 30 minuti necessari per verificare una singole serie di dati su una sequenza di oligonucleotidi con CONFIRM Sequence rispetto ai 90 minuti necessari con BioPharma Finder di ThermoFisher.



iv Risoluzione di massa di SELECT SERIES MRT di Waters pari a >200k FWHM @ m/z 785, indipendentemente dal tempo di scansione; risoluzione massima ottenuta indipendentemente dalla velocità di scansione

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

