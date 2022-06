“Viaggio a Sorpresa” dal 8 giugno al cinema con Ronn Moss e Lino Banfi

Ronn Moss e Lino Banfi arrivano al cinema dal 8 giugno con “Viaggio a Sopresa – Surprice Trip” di Roberto Baeli, con premiere internazionale al Multicinema Galleria di Bari e distribuito, oltre nelle sale, soprattutto nelle arene all’aperto.



Ambientato tra New York e la Puglia, narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell’Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua vita. Quando arriva in Italia per il rogito dell’immobile incontrerà una esuberante famiglia pugliese e tra mille equivoci ne succederanno di tutti i colori.

Completano il cast Mayra Pietrocola, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Mirko Bruno, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Pietro Genuardi, Massy Pipitone, Sophie Cavaliere e lo storico capitano della nazionale di pallavolo Gigi Mastrangelo.

La trama del film

Michael (Ronn Moss) è un broker newyorkese che, stanco della frenesia di Wall Street, rinuncia a tutto e si trasferisce in Puglia, dove ha comprato una masseria. Ma quando arriva a destinazione per firmare il rogito della sua nuova casa, avrà una serie di sorprese. Tra alti e bassi, situazioni esilaranti e grottesche, Michael si scontra con una particolarissima famiglia pugliese capitanata da Don Antonio (Lino Banfi) e a complicare le cose ci si metterà anche l’amore…