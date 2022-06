Umberto Raiano: “Sport ed imprenditoria, investire costruendo valore sia in ambito professionale che sociale”

(Adnkronos) – L’imprenditore campano guarda lontano trasformando sogni e progetti in realtà concrete e tangibili ma, soprattutto, condivisibili

Napoli, 16 giugno 2022. Edilizia, territorio e sport rappresentano i cardini sui quali si sviluppa la vision dell’imprenditore campano Umberto Raiano. Un attaccamento viscerale alla propria terra e una travolgente voglia di riscatto si riflettono nei successi raggiunti sia in ambito professionale che sportivo: Amministratore della R&S Ponteggi di Napoli e patron della squadra calcio Ercolanese 1924.

“Saper fare squadra, trasmettere entusiasmo e serietà, condividere valori ed emozioni è essenziale così nel lavoro come nel contesto sociale in cui viviamo”, introduce Umberto Raiano. “R&S Ponteggi nasce oltre una decade grazie all’esperienza maturata nel settore dell’edilizia e definendosi sul mercato come un’azienda simbolo di eccellenza, varcando anche i confini nazionali. Un percorso in salita, con investimenti e sacrifici certamente, ma con l’obiettivo costante di costruire – spiega – che passa dalle idee e dall’entusiasmo di chi sa guardare lontano, trasformando sogni e progetti in realtà concrete e tangibili ma, soprattutto, condivisibili”.

Il core business della R & S Ponteggi, con sede operativa a Cercola in provincia di Napoli, riguarda l’installazione e il noleggio ponteggi edili e navali, garantendo elevati standard di professionalità e sicurezza per un vero servizio chiavi in mano. Partner ideale per enti pubblici, aziende edili e navali che desiderano professionalità negli interventi ed un’offerta all inclusive curata da uno staff di lunga esperienza e su materiali e attrezzature di proprietà. R&S Ponteggi è oggi il braccio forte dell’edilizia in Campania vantando oltre 120.000 mq di ponteggi a telaio prefabbricato e tutte le attrezzature necessarie per il montaggio/smontaggio, inclusi ponteggi multidirezionali, reti anticaduta, torri di carico e scale temporanee. Oltre alle attrezzature di ultima generazione l’azienda partenopea è in grado di rispondere ad ogni esigenza grazie alla vastità del parco mezzi a disposizione.

“Il senso di appartenenza e l’orgoglio di condividere tutti insieme un progetto di crescita e di valorizzazione del territorio a 360 gradi, cogliendo le potenzialità ed i fermenti di crescita, presuppone un solido connubio fra amministrazione locale e imprenditoria privata”, aggiunge Raiano. “L’Ercolanese 1924 è la nostra squadra e rispecchia l’anima di questa città; la strepitosa stagione appena conclusa ci proietta alla prossima con rinnovata ambizione e voglia di migliorare ancora. Abbiamo diversi progetti per il prossimo futuro, come quello di rendere completamente operativo e fruibile lo stadio e creare una scuola calcio ad Ercolano, che coinvolga soprattutto i giovani e che diventi il top in Campania. Nulla si crea dal nulla – conclude – per tutto questo occorre lavorare in sinergia, in previsione di un campionato di eccellenza che dia la giusta visibilità alla grande famiglia dell’ercolanese 1924. Motivati a

vincere, un obbiettivo che si riflette sia nella vita lavorativa che privata, con passione, costanza e determinazione”.

