Ucraina, Johnson: “Non cedere ora, Kiev non deve accettare cattiva pace”

(Adnkronos) – “Ora non è il momento di cedere sull’Ucraina”. E’ il monito lanciato ai microfoni della Bbc dal premier britannico Boris Johnson a poche ore dai colloqui tra i leader del G7 nello Schloss Elmau, in Germania.

“Le generazioni future rimarranno impressionate e saranno ispirate dalla resistenza ucraina, veramente eroica, di fronte alla barbarie di Putin. L’Ucraina può vincere e vincerà. Ma ha bisogno del nostro sostegno per farlo”, afferma Johnson che mette in guardia contro la tentazione di incoraggiare gli Ucraini ad “accontentarsi di una cattiva pace” dove vengono “invitati a rinunciare a porzioni del loro territorio in cambio di un cessate il fuoco”.