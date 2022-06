Ucraina, il premier Smihal: “presto una legge per dare ad inglese status di lingua commerciale”

(Adnkronos) – L’inglese potrebbe ricevere lo stato di lingua commerciale in Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro Denis Smyhal. “Il Gabinetto dei ministri sta lavorando ad una rilevante iniziativa legislativa. Oggi l’inglese è usato nelle comunicazioni commerciali nel mondo civilizzato. Dargli lo status di lingua commerciale anche in Ucraina contribuirà allo sviluppo economico del Paese, ad attrarre investimenti e ad accelerare l’integrazione dell’Ucraina in Europa”.