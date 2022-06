Ucraina, Biden: “Un mio viaggio a Kiev? Non a breve”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “non probabile” un suo viaggio a Kiev a stretto giro. “Dipende da molte cose: dal fatto che causi o meno altre difficoltà agli ucraini, che distragga da quello che sta succedendo”, ha risposto Biden a chi gli chiedeva se avesse intenzione di andare in Ucraina.

“Ma ci sono stato – ho incontrato Zelensky – gli parlo tre, quattro volte a settimana”, ha aggiunto Biden, confermando che durante il suo viaggio oltreoceano si recherà in Germania, Spagna, Israele ed Arabia Saudita. “E poi probabilmente tornerò a casa, diretto”, ha aggiunto. Alla domanda precisa se si recherà in Ucraina durante questo viaggio, ha replicato: “In questo viaggio, non è probabile”.