Tumori, Toro (AIL): “Fondamentale alleanza con ematologia italiana”

(Adnkronos) – “Oggi nella nostra giornata nazionale vogliamo ribadire l’importanza dell’alleanza tra l’ematologia italiana e AIL. Nascono insieme e fanno un percorso comune, ma è importante ribadire il fatto che alle cure mediche e all’impegno nella clinica e nella ricerca deve partecipare anche l’impegno sociale. Il welfare sanitario che AIL da oltre 50 anni porta avanti è un elemento fondamentale per la buona riuscita delle cure. In tutta Italia oggi si portano avanti iniziative volte a informare l’opinione pubblica sullo stadio dell’arte dell’ematologia italiana, che ha fatto dei grandissimi passi avanti con alcune terapie che sono rivoluzionarie per alcune patologie e per alcuni malati. Voglio ricordare il nostro numero verde che oggi è a disposizione dei cittadini, che avranno risposte dai maggiori ematologi italiani”.