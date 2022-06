(Adnkronos) – Sono circa 30mila ogni anno nuovi casi di tumore del sangue in Italia: grazie alla ricerca oggi i pazienti hanno più probabilità di guarire o convivere per anni con la malattia mantenendo una buona qualità della vita. In occasione della 17esima Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma si è tenuta una conferenza stampa in cui sono stati raccontati i progressi della ricerca in ematologia.