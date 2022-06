È disponibile il video ufficiale di “TRAMONTANA”, il nuovo singolo di MATTEO ROMANO disponibile da venerdì 24 giugno in radio e in digitale.

Il video, per la regia di Paolo Mannarino e la produzione di Supernova film, è stato girato a Sabaudia. La narrazione del videoclip richiama una vacanza tra amici, un road trip che evoca le atmosfere della loro gioventù come inno alla libertà, facendo da colonna sonora a questi primi giorni d’estate. Così come soffia la tramontana l’artista ci invita a sentirsi leggeri a “navigare in un cielo di nuvole poi allo stesso tempo sbagliare passi a una festa finche spunterà l’alba. Perché è bella quest’aria d’estate…”

“TRAMONTANA” segna una nuova tappa del viaggio musicale di MATTEO ROMANO, viaggio iniziato con “Concedimi” (2 volte Platino) e proseguito poi con “Casa di Specchi”, “Testa e Croce”, “Virale” (brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo e già certificato Platino) e “Apatico”.

“TRAMONTANA” è la canzone perfetta per raccontare Matteo oggi, in questo inizio d’estate che sta arrivando e che lo vede protagonista con il suo primo tour, una serie di date che permettono a questo giovane cantautore di incontrare il pubblico che lo ha applaudito e sostenuto fin dal suo debutto.

In questo nuovo brano la penna di Matteo (coautore del testo) si incrocia nuovamente con quella di Alessandro La Cava come già era accaduto per il brano presentato in gara a Sanremo 2022 “Virale”.

A vestire poi le parole della premiata ditta Romano- La Cava arriva il sound di Zef, tocco inconfondibile e prezioso presente in hit come quelle di Fabri Fibra, Marracash, The Kolors, Fedez, Mahmood e tanti altri artisti italiani.

Pochi giorni fa Matteo aveva scritto sui suoi social un lungo post dove raccontava queste settimane frenetiche e anticipava ai fan l’arrivo di nuova musica: