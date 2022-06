Toyota Crown X: allo studio la crossover in stile SUV coupé

Nel corso del prossimo autunno, sul mercato statunitense, debutterà la nuova Toyota Crown X. Non è esclusa la presentazione della versione europea nel 2023, mentre la commercializzazione partirebbe l’anno seguente.

Esteticamente, la futura Toyota Crown X sarà riconoscibile per la carrozzeria crossover in stile SUV coupé, come le nuove Citroen C5X per il mercato europeo e la Ford Evos per il mercato cinese. Inoltre, sono già note le dimensioni, quantificate in 493 cm di lunghezza, 184 cm di larghezza, 154 cm di altezza e 285 cm di passo.

La prossima Toyota Crown X condividerà la piattaforma modulare TNGA-K, mentre la gamma sarà limitata alla sola configurazione a propulsione ibrida Full Hybrid con la tecnologia HEV. Infatti, sarà proposta con il motore aspirato 2.5 Hybrid da 245 CV di potenza, abbinato sia al cambio automatico E-CVT a variazione continua che alla trazione integrale E-Four. Infine, sarà equipaggiata anche con il propulsore 2.4 Turbo Hybrid da 371 CV di potenza, abbinato sia al cambio automatico 6AT a sei rapporti che alla trazione integrale Direct 4.