Terzo settore: al via a Roma la tre giorni dei conservatori di Ecr

(Adnkronos) – Al via oggi la tre giorni sul tema del ‘terzo settore’ presso il Centro Congressi Cavour di Roma, organizzata da Ecr, il gruppo dei Conservatori europei, guidato da Giorgia Meloni. L’evento, dal titolo ‘Terzo settore, motore di sviluppo per l’Europa’ che sarà aperto alle 15 da Raffaele Fitto, presidente dei deputati Ecr al Parlamento europeo, vedrà al tavolo numerosi speaker provenienti da diverse nazioni europee, tra cui Italia, Polonia, Romania, Lettonia. A prendere la parola inoltre esponenti di forze politiche e orientamenti associativi e culturali diversi che dibatteranno venerdì e sabato “per trovare punti in comune sulle maggiori sfide e opportunità del terzo settore europeo”.

Per Fratelli d’Italia previsti gli interventi di Maria Teresa Bellucci, responsabile nazionale dipartimento Terzo Settore e il senatore Giovan Battista Fazzolari, responsabile del programma. Con loro Luigi Bobba, ex sottosegretario per le politiche sociali e oggi presidente di Terzjus, il deputato Stefano Lepri del partito democratico e un nutrito gruppo di parlamentari europei e di rappresentanti del terzo settore in Europa. Nella giornata di domani previsto l’intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Durante i lavori tra i temi da trattare quello sulle radici sociali e culturali del terzo settore. A fare il punto saranno Gianni Alemanno (coordinatore di Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane), Giorgio Vittadini (presidente della Fondazione per la Sussidiarietà), Stefano Zamagni (presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali), Vanessa Pallucchi portavoce del Forum del Terzo Settore e l’ex presidente dell’Arci Giampiero Rasimelli. Interverranno anche il direttore del Forum del Terzo Settore, Maurizio Mumolo, e il direttore del competente del ministero del Lavoro, Alessandro Lombardi.

Il senatore Claudio Barbaro, presidente di Asi, (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) introdurrà inoltre una tavola rotonda con i rappresentanti delle Acli, del Movimento Cristiano del Lavoratori, della Uisp, dell’Asurer, dell’Opes, dell’Anpas, del Modavi, di Ciao Lab e dei Gre, tutte sigle operanti nel terzo settore. Il convegno è realizzato con il supporto organizzativo di Asi.