Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 16 giugno

(Adnkronos) – I numeri dell’estrazione vincente di oggi, 16 giugno 2022, al Superenalotto. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi. La combinazione vincente è: 31-54-56-60-66-82, numero jolly 29 e numero Superstar 13. Sono stati realizzati tre ‘5’ (a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, a Trevignano romano, in provincia di Roma, e a Corridonia, in provincia di Macerata), che vincono 73.729 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 223,5 milioni di euro.