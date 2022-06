Suonano sirene a Kiev durante visita Draghi, Macron e Scholz

(Adnkronos) – (dall’inviato Piero Spinucci) – Le sirene antiaeree sono suonate a Kiev mentre è in corso la visita del premier Mario Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Le sirene non significano necessariamente che c’è stato un attacco, ma spesso suonano come avvertimento.