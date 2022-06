Si conclude la stagione 2021-2022 di Striscia la Notizia

Terminerà domani, sabato 11 giugno, la 34ª stagione di Striscia la notizia, ribattezzata “la voce dell’inscienza”. «Dopo le speranze nella scienza – ha spiegato Antonio Ricci durante la conferenza stampa di presentazione – sembra che ora prevalga l’inscienza». Come avviene dal 7 novembre del 1988, data di esordio del tg satirico, anche quest’anno la missione è stata svelare truffe e manipolazioni attraverso la satira, le parodie e le inchieste. Migliaia le segnalazioni che arrivano dai cittadini che quotidianamente scrivono alla redazione di Striscia per ottenere risposte e soluzioni che non riescono a trovare altrove.

Quella appena conclusa è stata una stagione di grandi novità, a cominciare dai conduttori, con il debutto per la partenza di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, seguiti da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Hanno poi esordito dietro al bancone più famoso della tv: Silvia Toffanin, Lorella Cuccarini, Diletta Leotta e Valeria Graci. Mentre alla squadra già corposa degli inviati si è aggiunto Enrico Lucci.

Tante anche le certezze, come i recordman di Striscia Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti e le collaudate coppie formate da Gerry Scotti e Michelle Hunziker e di nuovo Scotti con Francesca Manzini.

Anche quest’anno il tg satirico di Antonio Ricci si è confermato il leader dell’access prime-time sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari.

Grandi risultati anche sul fronte web e social: da settembre 2021 a giugno 2022 il sito www.striscialanotizia.mediaset.it ha raggiunto quasi 8 milioni e mezzo di utenti unici (+27% rispetto all’edizione precedente) generando circa 28 milioni di pagine viste (+25% rispetto all’edizione precedente). Le ore viste totali, sia in diretta sia on demand su tutte le piattaforme Mediaset, sono 6.385.000, +26% rispetto all’edizione precedente.

Nel corso dell’ultima stagione, la pagina “SOS Gabibbo” del sito di Striscia, che consente di entrare in contatto con la redazione e segnalare scandali, è stata visitata più di 185.000 volte.

I social di Striscia hanno in complesso 3 milioni di follower. Ogni settimana la pagina Facebook ufficiale, che conta più di 1 milione di fan, raggiunge più di 6 milioni di persone, mentre il profilo Instagram raggiunge più di 3 milioni di persone con un solo post. Alcuni post hanno raggiunto più di 7 milioni di persone e generato oltre 6 milioni di visualizzazioni.

Cuore pulsante del programma, come sempre, sono i servizi e le inchieste.