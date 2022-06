Stefano Marchetti: “Con la proroga del Superbonus 110% fino a settembre la reperibilità dei materiali è determinante”

(Adnkronos) – Un’opportunità in più per chi desidera ristrutturare case unifamiliari e unità autonome. Si potranno effettuare i lavori e saldarli almeno per il 30% del totale fino al 30 settembre.

Todi ( Pg), 6 giugno 2022. Nuovo correttivo del Governo nel decreto Aiuti in merito al Superbonus 110% per chi desidera svolgere lavori di ristrutturazione in case unifamiliari e unità autonome. A condizione che siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori previsti nei lavori che beneficeranno del Superbonus 110%, la scadenza originariamente prevista al 30 giugno è stata prorogata al 30 settembre 2022. Una risposta alle istanze che arrivano ormai da mesi da parte di imprese e professionisti per le difficoltà di soddisfare i tempi di esecuzione e soprattutto la disponibilità di materiali, a causa delle numerose richieste di cittadini che vogliono sfruttare questo importante incentivo fiscale. Il limite di chiusura del cantiere, per poter accedere al Superbonus, rimane fissato al 31 dicembre.

“Certamente una buona notizia e una decisione che andava presa – sottolinea Stefano Marchetti, che insieme al fratello Marco è alla guida della Marchetti Edilizia Srl, l’azienda di Todi che vanta oltre 50 anni di attività nella vendita di materiali per l’edilizia -. Il Superbonus 110% è un incentivo che permette di recuperare nella sua totalità il costo degli interventi di edilizia privata per adeguamenti sismici ed energetici, per questo è particolarmente richiesto. Uno dei problemi maggiori degli ultimi mesi, però, è la difficoltà di reperimento dei materiali. Di conseguenza i costi sono fortemente aumentati e tutto il settore è in forte difficoltà, anche per riuscire a rispettare quei preventivi di spesa fatti nei mesi scorsi. Legname, ferro, laterizi, cemento hanno di fatto raddoppiato i prezzi.

Per rispettare le nuove tempistiche delle agevolazioni fiscali concesse dallo Stato con il Decreto Rilancio diventa indubbiamente strategico per le imprese edili avere i materiali in tempi utili. “Noi stiamo facendo la nostra parte per soddisfare una richiesta già complessa da mesi e che prevediamo in aumento – sottolinea Stefano Marchetti – Avere un magazzino sempre fornito è certamente un Cerchiamo di reperire i materiali tra più fornitori con cui siamo in rapporti solidi da ann Cerchiamo di reperire i materiali tra più fornitori con cui siamo in rapporti solidi da anni. In questo modo riusciamo ad avere sempre scorte utili in magazzino e sopperire ad una delle difficoltà principali di questo momento. La nostra correttezza sul mercato ci sta premiando ed è il nostro punto di forza”.

