Star Bene: la puntata del 4 giugno su Rai2

Quarto appuntamento con “Star bene”, il nuovo programma di intrattenimento e divulgazione sui corretti stili di vita condotto da Livio Beshir.

Le anticipazioni della puntata

Al centro della puntata in onda sabato 4 giugno alle 9.35 su Rai 2, dedicata alla felicità, la storia Licia Fertz, per tutti ormai nonna Licia, influencer di 92 anni.

Licia, oggi, ha una vita piena e impegnatissima. La sua community di nipotini ogni giorno le chiede consigli anche sentimentali e si interessa alla sua vita quotidiana.

Ogni mattina fa anche meditazione oltre dedicarsi alla sua beauty routine, ed è protagonista di importanti campagne sociali contro ogni forma di discriminazione e contro il body shaming.

Ospite vip della puntata è l’ex Miss Italia Nadia Bengala, oggi affermata attrice che, oltre a raccontare la sua storia, interagirà con alcuni esperti del mondo del benessere. Nel corso della puntata verranno presentate le tecnologie di ultima generazione per la cura del viso, corpo e capelli attraverso i migliori professionisti nel mondo dell’estetica, del fitness, dello yoga e del pilates.

Racconteranno, attraverso la propria esperienza, tutti i segreti, i consigli, gli aneddoti per sentirsi meglio con se stessi e con gli altri. Ospiti anche esperti legati al mondo dell’arte, delle culture orientali, della nutrizione e uno chef che dimostrerà come anche i cibi gustosi possano essere cucinati in modo leggero. A fine puntata, un avvocato risponderà ai quesiti dei telespettatori.