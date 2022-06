SquisITA, l’Italia in un boccone a Napoli per la terza tappa

(Adnkronos) –

Valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di METRO Italia, che favorisce il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell’enogastronomia Made in Italy della Regione Campania. L’evento rappresenta la terza delle 5 tappe del tour ‘SquisITA – L’Italia in un boccone’ promosso dalla multinazionale in occasione del suo 50° anniversario per sottolineare il forte legame dell’azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutto il paese.

Nella cornice del noto ristorante dello chef Gino Sorbillo Lievito Madre Al Mare, un momento di confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l’adozione da parte dei ristoratori di materie prime eccellenti, simbolo della tradizione locale.

Tra i tanti presenti al dibattito, Severino Nappi, consigliere regionale, Luigi Carbone, consigliere comunale, Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio comunale, e i produttori locali ‘Latteria Sorrentina‘ e ‘la Fiammante‘.

A livello nazionale, METRO conta circa 7000 prodotti locali in assortimento nei propri punti vendita, di cui oltre 700 sul territorio campano. Per garantire un’ampia offerta di eccellenze regionali, METRO Italia collabora con 71 aziende e piccole e medie imprese della Campania, che forniscono svariati prodotti come latticini, carne, pesce fresco, salumi, formaggi, frutta e verdura, vino e molti altri. Inoltre, molti di questi prodotti sono anche certificati IGP (34), PAT (58) e DOP (17). METRO sostiene così il tessuto socio-economico locale, permettendo ai professionisti dell’horeca di Napoli di creare un’offerta più distintiva e di valore, facendo leva sul cibo locale e di qualità.

“Napoli e la Campania – ha detto Tanya Kopps, ceo di METRO Italia – sono un esempio lampante dell’eccellenza enogastronomica che il nostro Paese offre: le tradizioni culinarie e le tipicità locali rivestono un ruolo centrale per la nostra cultura gastronomica, un tesoro inestimabile che noi di METRO Italia vogliamo continuare a promuovere e valorizzare. Per farlo – ha continuato – scendiamo in campo al fianco dei produttori e dei professionisti dell’horeca, sostenendo il tessuto socio-economico locale anche in un’ottica di sostenibilità. Abbiamo deciso di tenere qui la terza tappa del tour SquisITA, a dimostrazione del ruolo centrale che il territorio campano ha per l’azienda nel supportare una strategia che punta sempre di più sulla valorizzazione del Made in Italy”, ha concluso Kopps.

Presente, naturalmente anche il proprietario di casa. Lo chef Gino Sorbillo si è detto entusiasta dell’evento: “Appartengo a una delle famiglie di pizzaioli più antiche di Napoli: siamo pizzaioli dal 1935. La mia filosofia di business è quella di integrare la tradizione con l’innovazione, utilizzando prodotti di qualità ed effettuando una costante ricerca delle migliori eccellenze gastronomiche italiane da far conoscere attraverso la pizza. Sono orgoglioso che la Pizza Napoletana sia giunta a livelli qualitativi altissimi e che anche all’estero sia riconosciuta come un’eccellenza da preservare.” – afferma Chef Gino Sorbillo, Lievito Madre al Mare.

“La Fiammante – ha dichiarato Francesco Franzese, ceo della società – è il marchio di punta di una filiera completamente tracciata, la prima al Sud certificata in blockchain: 100% pomodoro italiano da filiera corta, lavorato in poche ore dalla raccolta. L’azienda si impegna da sempre a costruire relazioni autentiche e a rendere accessibili al consumatore i dati reali sui processi produttivi, persuasa che la trasparenza sia la strategia più efficace per valorizzare le eccellenze dei territori. Presente in oltre 40 paesi nel mondo, La Fiammante tutela e promuove, in particolare, antiche varietà dop campane come il S. Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino e il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio”, ha concluso Franzese.

Altro produttore presente all’evento di Metro Italia, il direttore commerciale di Latteria Sorrentina, Marco Capezzuto: “Noi di Latteria Sorrentina da cinque generazioni tramandiamo la nostra tradizione casearia, basata sulla combinazione di prodotti naturali, freschi e genuini. Cambiano le tecnologie e i macchinari, ma nelle nostre mani resta un sapere antico: il nostro prezioso bagaglio di storia e tradizioni che si ritrova in ogni nostro prodotto.”