SoftBank nomina Alex Clavel amministratore delegato di SoftBank Group International

Michel Combes si dimette dopo cinque anni in SoftBank

Clavel porta nel ruolo anni di esperienza globale di SoftBank

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–SoftBank Group Corp. (“SoftBank”) ha annunciato oggi che Alex Clavel, attualmente Managing Partner di SoftBank Group International (“SBGI”), è stato nominato Amministratore Delegato di SBGI, a partire dal 30 giugno 2022. Clavel succederà a Michel Combes, che ha deciso di lasciare SoftBank per perseguire nuove opportunità.

Clavel porterà con sé sette anni di esperienza dirigenziale presso SoftBank a Tokyo, nella Silicon Valley e a New York. In questo ruolo supervisionerà le operazioni e il portafoglio di investimenti di SBGI, comprese le partecipazioni in Boston Dynamics, SoFi, Fortress, T-Mobile, Arm e altre società in portafoglio. Insieme ai SoftBank Vision Funds, SBGI è responsabile di tutte le attività di SoftBank Group Corp. al di fuori del Giappone, tra cui Europa, Stati Uniti, Asia e America Latina.

Masayoshi Son, Representative Director, Corporate Officer, Chairman & CEO di SoftBank Group Corp. ha dichiarato: “ Forte di oltre due decenni di esperienza nello sviluppo aziendale e negli investimenti, Alex è da tempo un leader fidato di SoftBank in diverse sedi in tutto il mondo. Sono certo che la sua esperienza, unita a quella del forte team di SoftBank che lo circonda, ci sarà di grande aiuto nel proseguire il nostro viaggio come Vision Capitalist”.

Son ha continuato: “ Voglio ringraziare Michel per il suo contributo fondamentale a SoftBank negli ultimi cinque anni. Ha svolto un ruolo cruciale in alcuni dei nostri investimenti e asset più importanti e gli auguro il meglio per i suoi progetti futuri. Sono lieto che continuerà a far parte della famiglia SoftBank continuando a rappresentarci nei consigli di amministrazione delle varie società in portafoglio”.

Clavel ha commentato: “ Sono onorato della fiducia che Masa ha riposto in me per guidare la SBGI e sono fortunato di aver lavorato al fianco di Michel. Sono entusiasta di costruire sul nostro successo e di ciò che verrà”.

Combes ha dichiarato: “ È stato un piacere lavorare con Masa e con i talentuosi team di SoftBank. Lascio SoftBank orgoglioso di aver raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, tra cui il rilancio di Sprint e l’esecuzione della fusione con T-Mobile, il riposizionamento di WeWork e la sua quotazione in borsa e, più recentemente, l’integrazione dei fondi SoftBank per l’America Latina nel Vision Fund, oltre alla supervisione degli investimenti strategici di SoftBank nelle società francesi ed europee in portafoglio. Sono lieto di passare il testimone ad Alex. È stato il mio partner negli ultimi due anni e sono certo che sia ben posizionato per guidare il team e portare avanti il nostro successo in futuro”.

Informazioni biografiche su Alex Clavel

Più di recente, Clavel è stato responsabile della gestione della piattaforma internazionale di investimenti di SoftBank al di fuori dei Vision Funds, tra cui T-Mobile, Deutsche Telecom, WeWork e OneWeb. Fa parte dei consigli di amministrazione di numerose società e veicoli di investimento, tra cui Arm China, Boston Dynamics, InMobi, SB Energy, Goggo e Levere Holdings Corp. Clavel è entrato a far parte di SoftBank a Tokyo nel 2015 e ha lavorato nella sede di SoftBank nella Silicon Valley prima di trasferirsi a New York con SoftBank nel 2018.

Prima di entrare in SoftBank, Clavel ha trascorso 19 anni presso Morgan Stanley nel settore dell’investment banking, dove si è concentrato sulle fusioni e acquisizioni di tecnologia, media e telecomunicazioni. Si è laureato all’Università di Princeton e parla francese, giapponese e cinese mandarino.

Informazioni su SoftBank Group

Il Gruppo SoftBank investe in tecnologie innovative per migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. Il Gruppo SoftBank è composto da SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), una holding di investimento che detiene partecipazioni in fornitori di tecnologie per le telecomunicazioni, i servizi internet, l’intelligenza artificiale, la robotica intelligente, l’IoT e l’energia pulita; i SoftBank Vision Funds, che investono oltre 140 miliardi di dollari per aiutare imprenditori straordinari a trasformare i settori industriali e a crearne di nuovi; i SoftBank Latin America Funds da 8 miliardi di dollari; e gli investimenti in fondatori sottorappresentati, tra cui l’SB Opportunity Fund, un fondo da oltre 100 milioni di dollari che investe in fondatori neri, latini e nativi americani, e il programma globale Emerge di SoftBank Investment Advisers. Per saperne di più, visitate il sito https://group.softbank/en.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

