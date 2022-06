Sofia, la bambina di Kiev torna a camminare grazie al San Raffaele – Video

(Adnkronos) – La piccola Sofia, bimba di Kiev, era arrivata al San Raffaele di Roma in condizioni critiche, vittima di un attacco russo in cui ha perso tutta la sua famiglia. E adesso è finalmente tornata a camminare. Ma le resta solo la nonna, che dice: “La riporterò in Ucraina appena possibile, dal suo popolo e dai suoi amici. Ma ci mancherà l’Italia. Qui, i volontari e i medici l’hanno salvata”