Siti e servizi down per un problema di Cloudflare

Questa mattina molti siti internet e alcuni servizi sono irraggiungibili a causa di un down di Cloudflare. Problema risolto nel giro di poco tempo, così come comunicato sul sito ufficiale e sui profili social.

Si tratta di una rete di distribuzione di contenuti americana e società di mitigazione DDoS, che agisce principalmente come proxy inverso tra il visitatore di un sito Web e il provider di hosting del cliente Cloudflare.

Sul sito dell’azienda risultava Offline Cloudflare API.

The Cloudflare team is aware of the current service issues and is working to resolve as quickly as possible. Updates can be followed here. https://t.co/22Yiyu3lKJ