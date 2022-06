Servify avvia Samsung Care+ for Business in Canada

Un piano di protezione premium di Samsung Electronics Canada progettato per le imprese e i clienti del settore governativo a livello nazionale

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Servify, una piattaforma che promuove l’esperienza come proprietario del prodotto basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato la sua collaborazione con Samsung Electronics Canada per il lancio del suo piano di protezione premium per dispositivi aziendali, Samsung Care+ for Business. Il servizio è progettato esclusivamente per le imprese e i clienti del settore governativo a livello nazionale.

Dopo il successo del lancio dello scorso anno nel mercato statunitense, dove il programma Samsung B2B ha riscosso un’ottima accoglienza, la partnership si estende ora al mercato canadese, dove si prevede che oltre il 90% dei canadesi saranno nativi digitali entro il 2023.

Con il passaggio del lavoro remoto da “nuova normalità” a “status quo” negli ultimi due anni, le aziende hanno assistito a una maggiore dipendenza dai dispositivi mobili in ambito lavorativo e guardano con preoccupazione alle sfide della continuità delle attività economiche.

