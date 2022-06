Segway fornirà il robot tagliaprato intelligente “Navimow” sul mercato italiano e spagnolo a partire dalla metà di giugno

(Adnkronos) – PECHINO, 16 giugno 2022 /PRNewswire/ — Segway, azienda che nel passato si è distinta principalmente nel settore della mobilità elettrica, si è ora posta l’obiettivo di rivoluzionare il settore della manutenzione automatica del giardino e, a partire dalla metà di giugno, lancerà sul mercato italiano e spagnolo il robot intelligente per la falciatura del prato “Navimow”. Per verificare le condizioni e l’utilità di un tale dispositivo in giardino, Segway ha preparato una checklist per coloro che sono interessati a questo tagliaerba che non necessita di cavo perimetrale. Ogni volta che le persone acquistano un dispositivo innovativo di alta qualità, sperano che sia adatto al’uso che intendono farne.

Questo perché “Navimow” funziona grazie ai segnali satellitari che indicano come modellare le aree specificate tramite app. Pertanto, controllare la stabilità del segnale in loco è inevitabile. “Per un’esperienza utente eccezionale, consigliamo vivamente di rispondere alle domande riportate nella checklist che riguardano le condizioni del manto erboso prima di decidere di acquistare il prodotto”, afferma George Ren, direttore generale di Segway BU, con il fine di soddisfare le aspettative dei clienti.

Poiché le condizioni di lavoro effettive per il tagliaerba sono sempre diverse e imprevedibili, è necessario considerare alcuni aspetti del prato e dell’area circostante. Il primo aspetto è la forma e le dimensioni del prato. Il giardino si trova semplicemente davanti alla casa, la circonda su tutti i lati, è a forma di U o di L? Qual è la distanza tra il prato e la casa? Da ogni scenario possono scaturire diverse altre domande volte a determinare le caratteristiche reali del giardino. Altri elementi ancora più importanti da prendere in considerazione sono la presenza di edifici circostanti o alberi ad alto fusto Per determinare se Navimow sarà in grado di offrire prestazioni ottimali sul prato, verranno presi in considerazione dati essenziali, tra cui l’altezza delle pareti o l’area di copertura delle chiome degli alberi.

È fondamentale che la stazione base GNSS (Global Navigation Satellite System) e il tagliaerba siano in grado di ricevere un segnale forte dai satelliti nella posizione desiderata, in modo che la cinematica in tempo reale possa garantire la massima accuratezza nel rilevamento della posizione a livello di centimetri. “Abbiamo creato questa checklist per aiutare i nostri clienti a prepararsi al meglio all’uso di Navimow, in quanto la trasmissione del segnale potrebbe essere interferita da molteplici aspetti per un tagliaerba robotico satellitare senza cavo perimetrale. Maggiore è il numero di informazioni sul prato che raccogliamo, più accurato sarà il suggerimento che saremo in grado di offrire ai nostri clienti”, ha dichiarato Ren Promise.

Non esiste un unico fattore decisionale nel questionario creato da Segway. “Se Navimow è adatto o meno al prato dipende da una combinazione di diversi aspetti e un complicato algoritmo è alla base del risultato della checklist, in cui viene calcolata la probabilità di instabilità del segnale”, spiega Ren. Al termine della checklist, ai clienti verrà indicato se Navimow è raccomandato per l’uso nel prato, insieme a un codice univoco che i clienti devono presentare al momento dell’acquisto del dispositivo. Consigliamo inoltre di completare la checklist a casa, in quanto è più facile rispondere ad alcune domande quando ci si trova in un determinato giardino.

Se il risultato della checklist non è decisivo, il produttore consiglia di contattare i concessionari locali per ricevere una consulenza. La decisione finale può essere anche presa sulla base di foto e video della struttura.

Coloro che sono interessati ad acquistare Navimow e desiderano scoprire se è adatto al proprio giardino possono consultare la checklist online: https://navimow.segway.com/CheckList



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1838236/Navimow_1.jpg