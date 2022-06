Seegene presenta l’iniziativa “In-life PCR” per contribuire a porre fine alla pandemia di COVID-19

(Adnkronos) – Il progetto promuove una maggiore responsabilità nella popolazione, coinvolgendo pazienti asintomatici per prevenite la diffusione di COVID-19

Test periodici per COVID-19, influenza e RSV sono fondamentali per garantire la conoscenza del proprio stato di salute ai fini di creare una maggiore la sicurezza, anche quando le restrizioni antivirus vengono allentate.

“La campagna Seegene supporta un ritorno alla normalità in completa sicurezza”

SEUL, Corea del Sud, 15 giugno 2022 /PRNewswire/ — Seegene Inc. (KQ096530), principale azienda di diagnostica molecolare (MDx) della Corea del Sud ha presentato oggi un’iniziativa globale per test PCR preventivi e di routine per aiutare le persone a rimanere in salute durante la pandemia di COVID-19. Il Dott. Jong-Yoon Chun, CEO di Seegene, afferma che l’iniziativa è progettata per aiutare le persone a tornare in sicurezza alla normalità e contribuire agli sforzi globali per porre fine al COVID-19 e prevenire epidemie future.

È stato segnalato un aumento di casi di influenza e forme di raffreddamento non rilevati durante i due anni di pandemia, mentre i Paesi di tutto il mondo allentano le restrizioni su distanziamento sociale e obbligo di indossare mascherine. Gli esperti hanno anche prospettato il rischio di mutazioni potenzialmente pericolose che potrebbero passare inosservate a causa della riduzione del numero dei test PCR effettuati.

L’iniziativa di Seegene, denominata “In-life PCR”, realizzabile esclusivamente attraverso l’esecuzione in laboratori qualificati, prevede: 1) test anche agli asintomatici per la rilevazione precoce del virus 2) test respiratori sindromici, visto l’allentamento delle restrizioni antivirus e 3) potenziamento dell’accessibilità della popolazione alla diagnostica PCR.

La campagna “In-life PCR” consente a Seegene di impegnarsi a rendere la diagnostica molecolare accessibile a chiunque”, ha dichiarato il Dott. Chun. “Sono certo che i test PCR di routine saranno la soluzione migliore per contribuire a porre fine alla pandemia di COVID-19.

