Secondo Boly Media, il suo CTO ha rilevato errori nascosti ma fatali nella relatività speciale

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Nel processo di identificazione delle migliori tecnologie per risolvere il problema dell’energia rinnovabile, il CTO di Boly Media Holdings Co., il Dott. Xiaoping Hu, ha scoperto errori nascosti ma fatali nella teoria della relatività speciale. Il Dott. Hu ha studiato e riflettuto sulla teoria della relatività di Einstein fin dalla scuola superiore. Sono stati identificati due errori di logica nel processo di derivazione della trasformazione di Lorentz, di importanza critica per la relatività speciale, mentre due ipotesi basilari non sono valide, compresa quella sulla velocità costante della luce. Sono stati esaminati anche quasi tutti i precedenti supporti sperimentali e osservativi alla teoria della relatività, identificando errori e carenze. Le scoperte del Dott. Hu sono state esaminate per oltre tre mesi da molti prestigiosi scienziati e dottori, compresi gruppi di premi Nobel in facoltà di fisica e matematica e nessuno è ancora riuscito a correggere gli errori. Pertanto, il Dott. Hu sta pubblicando una prova completa e rigorosa qui, augurandosi che l’intera comunità accademica possa risolvere gli errori, per evitare di compromettere le basi della fisica moderna.

Le prove critiche consistono in sole 6 pagine, a partire da pagina 35. Ora che l’intera disciplina della fisica moderna si basa sulla teoria della relatività, il Dott. Hu chiede agli esperti di fisica e matematica di tutto il mondo di sottoporre questi errori a controlli incrociati, in modo da affrontarli in modo corretto. La fisica non può praticamente fare ulteriori progressi senza correggere gli errori fondamentali nella teoria della relatività speciale.

Informazioni su Boly©: Boly Media Holdings Co. Ltd. è un’azienda high-tech incentrata su prodotti di imaging e basati sull’energia solare.

