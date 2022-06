Scissione Di Maio, sul web è in vendita il sito ‘insiemeperilfuturo.it’

(Adnkronos) – “Dominio in vendita”. E’ la scritta che campeggia in apertura della pagina internet insiemeperilfuturo.it. Il dominio, che presenta lo stesso nome scelto dal gruppo in formazione da parte del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo aver lasciato i Cinque Stelle, risulta acquistato dallo scorso anno da Steven Bonasia, residente a Sesto San Giovanni.