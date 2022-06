Scissione 5 Stelle, Di Maio: “Daremo stabilità a governo”

(Adnkronos) – “I nostri gruppi daranno stabilità al governo. Un’onda civica si sta avvicinando, c’è tanto entusiasmo da valorizzare”. Queste le parole di Luigi Di Maio ai parlamentari di ‘Insieme per il futuro’, riuniti nella prima assemblea alla Camera dopo la scissione dal M5S. “Basta con sovranismi e populismi. Non è più tollerabile l’odio… Stop alla politica da selfie”, dice ancora, aggiungendo: “Non si raccontano frottole ai cittadini. Solo la verità”.

INSIEME PER IL FUTURO, DIRETTIVO E RUOLI – Nel corso dell’assemblea, eletti capigruppo per acclamazione – rispettivamente a Camera e Senato – Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola. Ruolo di spicco per Vincenzo Spadafora, braccio destro di Di Maio, nel nuovo soggetto politico creato dal titolare della Farnesina: a quanto si apprende, l’ex ministro dello Sport sarà coordinatore politico di Ipf. Insieme per il Futuro avrà inoltre un suo “manifesto” e il deputato Giuseppe L’Abbate ne sarà il coordinatore.

Ecco il nuovo direttivo alla Camera: Presidente Iolanda di Stasio; Presidente Vicario Pasquale Maglione; Vicepresidente Maria Luisa Faro; Tesoriere Gianluca Vacca; 3 Delegati d’Aula Daniele Del Grosso, Vita Martinciglio, Margherita Del Sesto.