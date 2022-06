Scholz promette a Lituania brigata da combattimento

(Adnkronos) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha promesso alla Lituania l’invio di altre centinaia di militari nell’ambito del rafforzamento del fianco est della Nato di fronte all’invasione russa dell’Ucraina. Si tratterà di un intero battaglione sotto comando tedesco dedicato a questo scopo, una metà del quale dislocato in Lituania e l’altra in Germania. Secondo Scholz, il collegamento diretto fra i due luoghi di dispiegamento “accrescerà enormemente le capacità operative” del battaglione. “Difenderemo ogni centimetro di territorio Nato in caso di attacco”, ha assicurato.

Dal 2017, in Lituania staziona un battaglione della Nato, che ora ha raggiunto 1.600 soldati, mille dei quali tedeschi. Questa forza, che contava inizialmente 1200 uomini, verrà ampliata come battaglione di combattimento dotato di armi pesanti. Secondo fonti di Berlino, la Germania vi contribuirà con un totale di 3mila soldati. Il comando, con 1500 uomini, sarà dislocato in Lituania, mentre altri 1500 rimarranno in Germania ma sempre nell’ambito del rafforzamento del fianco est.

Attualmente sono sette i Paesi Nato che partecipano alla forza Nato in Lituania. A fine mese, l’Alleanza Atlantica prenderà una decisione finale sul rafforzamento del fianco est. Oggi Scholz ha visitato il campo di addestramento militare vicino Parabade dove si trovano i soldati tedeschi. Qui ha potuto vedere gli howitzer semoventi 2000, gli obici più potenti della Bundeswehr che la Germania ha promesso di trasferire all’Ucraina.

In occasione della visita, i tre Paesi baltici hanno rinnovato il loro forte sostegno all’ingresso dell’Ucraina nell’Ue. “Dobbiamo inviare il più presto possibile l’importante messaggio politico della concessione all’Ucraina dello status di candidato all’ingresso nell’Ue” ha detto il presidente lituano Gitanas Nauseda dopo il colloquio con Scholz.