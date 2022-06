Saucony Jazz: un classico intramontabile

Con l’arrivo dell’estate, si approssima anche il momento di pensare alle calzature perfette per i mesi caldi dell’anno. Il primo pensiero in questo caso corre a sandali e infradito. Bene, c’è molto di più! Tra le alternative da prendere in considerazione rientrano, per esempio, le sneakers. Calzature che, negli ultimi anni, sono state interessate da una vera e propria rinascita – che ha scardinato una volta per tutte il focus specifico sul mondo dello sport, portandole anche in momenti legati al tempo libero, come per esempio gli aperitivi con gli amici e le sessioni di shopping – devono la loro fama alla creatività e all’innovazione di diversi brand.

L’azienda, nata nel lontano 1898 in Pennsylvania, è riuscita fin da subito a distinguersi per il suo approccio dirompente. Quest’ultimo ha visto il suo momento più felice negli anni ’80. In quel periodo, infatti, è stata immessa in commercio la storica Jazz Original, scarpa che ha conquistato un’ampia fetta di pubblico non solo per motivi estetici, ma anche per la calzata confortevole che non si era mai vista prima nel mondo delle calzature sportive.

Saucony: le sneakers perfette da sfoggiare con i jeans

Il denim è un tessuto che non ha età e non ha stagioni. Non importa il numero che si porta scritto sulla carta d’identità o il clima che c’è fuori: in ogni momento della vita e dell’anno si può trovare un paio di jeans da sfoggiare. Ovviamente non bisogna trascurare la scarpa.

Le sneakers Saucony si sono distinte fin da subito come delle preziose alleate di look con i jeans. Quando arriva l’estate, si possono sfoggiare con diversi modelli. Giusto per fare un esempio, ricordiamo la possibilità di portarle con un bel pantalone slim modellante abbinato a una t-shirt tinta unita: il massimo della semplicità per un look che si adatta sia a un aperitivo informale sia, perché no, anche a un appuntamento galante in cui non si ha intenzione di osare con look che possono rivelarsi dei veri e propri fail.

Limited edition e non solo: la nuova collezione del brand

La nuova collezione di sneakers firmate Saucony Jazz si conferma ancora una volta una vera e propria chicca. Tra i pezzi che la caratterizzano non si può non ricordare la limited edition Jazz Court designed by Coliac. Linea caratterizzata dalla presenza di sneakers realizzate in pelle, vede in primo piano scarpe che brillano del connubio fra due dettagli stilistici speciali, ossia la suola court e la tomaia Jazz. Disponibili sia in bianco, sia in nero, queste scarpe di Saucony Jazz sono impreziosite dalla presenza di affascinanti castoni color oro e argento.

Un doveroso cenno va dedicato anche alla linea Shadow 6000. Dai colori accesi di Suede Premium, modelli che mettono in risalto l’eleganza del rosa e la grinta vitaminica del verde, fino al camouflage che si può ammirare sul modello Reflect Camo Shadow 6000, un ritorno alle origini che celebra le non a tutti note origini umili di una scarpa trendy come la sneaker, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Nel caso di questa scarpa, uno dei pezzi forti della nuova collezione, è altresì possibile trovare diversi richiami alla magia della natura, dall’azzurro delle acque dei torrenti fino a riflessi che ricordano quelli della foresta.

Non c’è che dire: più passano gli anni, più Saucony è in grado di raccontare, attraverso scarpe che uniscono performance tecniche ottimali e studio dei dettagli estetici che non ha eguali nel mondo delle calzature sportive e informali in generale, una moda che cambia, che si evolve, che cerca sempre più di raggiungere l’equilibrio tra comodità ed eleganza anche nei momenti di relax.