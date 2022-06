Sapete come scegliere un miscelatore da doccia?

Terapia contro lo stress, occasione per rilassarsi, una bella spinta per il nostro sistema nervoso. Una doccia significa anche questo. Come scegliere un miscelatore doccia che soddisfi le nostre aspettative e offra qualcosa di più che semplice igiene?

I miscelatori doccia: A parete o a incasso?

La doccia apporta al nostro corpo una serie di effetti “collaterali” benefici, oltre a un’efficace igiene. Per godersi il proprio bagno, è necessario scegliere ausili che consentano di raggiungere questo obiettivo. Oltre a una doccia di qualità, è necessario scegliere un miscelatore per doccia anch’esso di qualità. Una questione fondamentale per la scelta è se optare per il montaggio a parete (installazione diretta sulla parete, le rosette di copertura sono incluse) o ad incasso (montaggio su corpo incasso). Un miscelatore doccia ad incasso consente di risparmiare spazio, riduce al minimo il rischio di lesioni quando ci si muove nella doccia e rende lo spazio visivamente più ampio. Un miscelatore doccia a parete é solitamente scelto quando non si vuole interferire con le tubature esistenti e occorre semplicemente sostituire un miscelatore non funzionante con uno nuovo. Le opzioni di base includono miscelatori doccia monocomando, termostatici o a manopole. Un miscelatore per doccia può essere concepito per una o più utenze (ad esempio, con la possibilità di commutare tra soffione e doccetta).

Il miscelatore doccia: Design e tecnologia moderna

Un capitolo a parte merita la scelta della forma del miscelatore. Si consiglia di scegliere linee che si adattino all’atmosfera generale del bagno e che non vi stanchino alla vista nel giro di pochi mesi. I miscelatori per doccia possono essere classicamente arrotondati, marcatamente squadrati o in una piacevole combinazione dei due. Alcuni rubinetti si ispirano alla natura, altri allo stile industriale. Si possono scegliere versioni ornate, leggere o rigorosamente minimaliste. Oltre alla classica finitura cromata, è possibile trovare rubinetti in tonalità dorate, bianche, in acciaio inox o nere. Tuttavia, è importante tenere conto del trattamento delle superfici: moderne tecnologie ne aumentano la resistenza meccanica, ne mantengono la lucentezza e solidità del colore e impediscono il deposito di gocce d’acqua o di sporco. Questo ne facilita notevolmente la manutenzione e ne aumenta la durata. I miscelatori per doccia moderni sono dotati anche di una serie di altre tecnologie, come il risparmio idrico o il limitatore di temperatura.

Miscelatore doccia monocomando

Il miscelatore doccia a leva è un classico che soddisfa sia dal punto di vista funzionale che estetico. La temperatura e l’intensità del getto sono controllate da una leva di comando. Il suo funzionamento fluido e preciso è solitamente assistito da una cartuccia in ceramica, spesso il frutto di tecnologie moderne. Purtroppo, le cartucce in plastica provocano spiacevoli sbalzi quando si maneggia la leva e aumentano il rischio di scottature. I miscelatori per doccia a leva non sono dotati di blocchi di sicurezza, il che li limita soprattutto in abitazioni con bambini piccoli. Alcune varianti sono dotate di limitatore di temperatura o di isolazione, per garantire che le superfici rimangano sempre sufficientemente fredde.

Miscelatore doccia termostatico

Una variante moderna sono i miscelatori doccia termostatici, che permettono maggiori opzioni. Grazie al loro funzionamento semplice e sicuro, sono adatti non solo alle famiglie normali, ma anche a quelle con bambini o anziani. È possibile regolare la temperatura e l’intensità del getto ruotando la relativa manopola o premendo un pulsante. Ne apprezzerete i simboli chiari e l’attenzione alla sicurezza. Il blocco della temperatura é standard, questo deve essere sbloccato meccanicamente per impostare temperature più elevate (di solito a partire da 38 °C). Alcuni miscelatori doccia termostatici sono dotati di tecnologie speciali che mantengono la superficie a una temperatura confortevole. Con alcuni tipi di miscelatori termostatici è possibile il comando di più utenze contemporaneamente, mentre in altri le utenze sono commutabili. Un innegabile piacere di un miscelatore termostatico per doccia è la costanza del flusso per tutta la durata della doccia.