Salone Mobile, Mattarella: “Affermazione di coraggio e tenacia che va apprezzata”

(Adnkronos) – “Sono lieto di inviare il mio saluto ai partecipanti alla sessantesima edizione del Salone del Mobile.Milano che, dopo le sofferte restrizioni dovute alla pandemia, segna il ritorno a un appuntamento di rilievo assoluto in un settore significativo dell’economia nazionale ed elemento di punta del Made in Italy. È una affermazione di coraggio e tenacia che va apprezzata”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla presidente del Salone del Mobile.Milano Maria Porro.

“La filiera del legno e dell’arredamento è caratterizzata da elevata competitività, alta intensità di innovazione e affermata efficienza organizzativa e costituisce un ambito nel quale la creatività delle piccole e medie imprese italiane raggiunge costantemente una delle sue massime espressioni”, prosegue Mattarella.

“Ne sono dimostrazione le tante creazioni che ogni anno riscuotono successo nei mercati globali e contribuiscono a rafforzare l’immagine dello stile italiano nel mondo”, dice ancora il capo dello Stato.