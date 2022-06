(Adnkronos) –

La Russia rappresenta “una minaccia per la sicurezza” della Nato. E’ quanto ha detto il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg in conferenza stampa a Bruxelles. Di sicuro la minaccia “più significativa e diretta” ribadisce anticipando come sarà definita nel nuovo concetto strategico della Nato che sarà approvato al vertice di mercoledì e giovedì a Madrid.