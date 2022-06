Russia, Putin parla oggi ma discorso slitta per attacco hacker

(Adnkronos) – Il discorso del presidente russo Vladimir Putin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo è stato posticipato di un’ora a causa di “massicci attacchi informatici”. Lo ha comunicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che i tecnici stanno lavorando per riparare il sistema, ma ci vorrà del tempo.

Secondo i programmi, Putin dovrebbe tenere un intervento fiume: prima il discorso e poi le risposte alle domande dei partecipanti alla ‘Davos russa’. Il portavoce del Cremlino aveva anticipato, prima dei problemi tecnici, che l’evento sarebbe durato due ore, sottolineando che il discorso del Presidente “sarà estremamente importante” e affronterà la situazione economica globale.

Putin oggi incontrerà anche il Presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, il Presidente dell’Armenia, Vahagn Khachaturyan, e il Presidente serbo della Bosnia, Milorad Dodik. Ma non avrà colloqui diretti con i Presidenti delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, Denis Pushilin, e Leonid Pasechnik, presenti al Forum, ha precisato il Cremlino. Putin non incontrerà come nelle altre edizioni del Forum i direttori delle agenzie di stampa, ma i corrispondenti militari e direttori delle testate russe.