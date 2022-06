Russia, convocato ambasciatore italiano a Mosca

(Adnkronos) – L’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, è arrivato nella sede del ministero degli Esteri russo, dove è stato convocato. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ria Novosti, secondo cui l’ambasciatore è accompagnato da personale della missione diplomatica. La convocazione dell’ambasciatore Starace – per ragioni che non sono state rese note, sottolinea la Ria Novosti – avviene oltre un mese dopo l’espulsione di 24 diplomatici italiani, annunciata il 18 maggio scorso dal ministero degli Esteri russo, per rappresaglia all’espulsione di 30 diplomatici dell’ambasciata russa a Roma.